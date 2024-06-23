Samanyolu Haber /Gündem / AKP geri adım attı: 3 bin liralık yurt dışı çıkış harcı parti yöneticilerini rahatsız etti /23 Haziran 2024 09:53

AKP geri adım attı: 3 bin liralık yurt dışı çıkış harcı parti yöneticilerini rahatsız etti

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya yükseltilmesine AKP'den tepki geldiğini yazdı. Yurt dışı çıkış harcına gelecek zamma yönelik parti yöneticilerinin devreye girdiği ve bu rakamın bin 500 liraya indirildiği iddia edildi.

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Vergi paketindeki düzenlemeler kamuoyunda tartışma yaratırken, yurt dışı çıkış harcının taslakta 150 TL’den 3 bin TL’ye çıkartılacağı iddiası AKP'de de rahatsızlığa yol açtı. Rakamın bin 500 liraya indirileceği iddiası ise “Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmektir. Bin 500 lira da yeterince yüksek değil mi?” yorumlarını beraberinde getirdi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre; ‘çok kazanandan çok alınacak’ diye anlatılan bazı vergi düzenlemelerinin baskıyla paketten çıkarıldığı öne sürülüyor. Daha taslakken vergi paketinin satır satır haber yapılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokrasisinde de tartışmaya neden oldu. Henüz son şekli verilmemiş taslağın bakanlıktan değil, cumhurbaşkanlığı bürokrasisi tarafından servis edildiği iddia ediliyor. Bu yaklaşımın bakan Mehmet Şimşek ve ekibini sabote amacı taşıdığını öne sürenler var.

TOPLANTI YAPILDI
Bu paketin bayramın sakin gündemine rağmen en çok tartışılan maddelerinden biri yurt dışı çıkış harcındaki artış oldu. 150 lira olan harcın taslakta 3 bin lira olarak öngörülmesi infial yarattı. Bayramın en önemli gündem maddesi olan konu, AKP yönetiminin de gündemine girdi.

HARÇ RAKAMI YENİDEN
AKP kurmayları, yapılan toplantılardan sonra üzerinde uzlaşılan rakamın bin veya bin 500 lira olmasının planlandığını aktardılar. Parti kurmayları, "Gelir İdaresi Başkanlığı bu rakamı belirlerken, 100 dolar karşılığı olarak ele almış. O nedenle 3 bin lira telaffuz edildi. Buna gelir seviyesi açısından bakıldığında karşılanması zor. Ancak bu rakamın olmayacağı kesin. Bin veya bin 500 olması söz konusu. Belirlenecek miktar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak" dediler.
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