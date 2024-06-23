Bahşişe vergi getiren AKP lükse doymuyor: Hangi AKP'li, kimin özel jetiyle Hacca gitti?

Ekonomik kriz, tasarruf tedbirleri, yeni vergi düzenlemeleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘hac vizesi’ almadan Mekke’ye gidenleri Suudi Arabistan makamlarına şikayet etmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, AKP’li olan ve onlara yakınlıkları ile bilinen 4 kişinin özel uçakla VİP hac gerçekleştirdikleri öne sürüldü.



Sözcü'nün haberine göre; halen AKP Bursa Milletvekili olan Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank, onun akrabası olan iş insanı İslam Cevahir, DHMİ Genel Müdürü ve THY Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Keskin ile Simit Sarayı’nın patronu Abdullah Kavukcu, birlikte hac ziyareti yaptı. 4 kişinin Mekke’ye gidip geldiği özel uçağın ise Abdullah Kavukcu’ya ait olduğu öğrenildi.



İHALELER CEVAHİR'E

Kavukçu’nun Challenger 300 tipi özel jeti devletten aldığı teşvikle satın aldığı iddia edilmişti. Normal şartlarda teşvik parası amaç doğrultusunda kullanılması gerekiyor. İslam Cevahir ise Mustafa Varank’a yakınlığı nedeniyle kamudan milyarlarca liralık ihaleler almasıyla tanınıyor. Halen THY ile ortaklaşa, İstanbul Arnavutköy’de, Kanal İstanbul’un güzergahında bulunan bir arazide 15 bin konutun yapımını sürdürüyor. Cevahir’in Bodrum’da aldığı Emlak Konut ihalesi ise konunun gündeme gelmesinin ardından iptal olmuştu.



6.5 SAAT UÇABİLİYOR

Simit Sarayı’nın sahibi Abdullah Kavukcu’nun 2017’de satın aldığı Challenger 300 tipi özel jetin 10 kişiye kadar yolcu kapasitesi var. Uçak 6 saat 30 dakika havada kalabiliyor. Uçak 5 bin 541 kilometre uçabiliyor. O dönemde 17 milyon dolardan satışa sunulan uçak için Kavukcu’nun 12.5 milyon doları gözden çıkardığı iddia edilmişti. Uçağın bir önceki sahibi ise iş insanı Mehmet Sepil’di. Kavukcu’nun sahibi olduğu Simit Sarayı o yıllarda kapanma tehlikesi ile karşı karşıya iken Ziraat Bankası, borsa değeri 200 milyon dolar olan şirketin 500 milyon dolarlık borcu karşılığı yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurulu’na başvurmuştu. Tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tasvip etmiyorum” demiş, Ziraat Bankası da başvurusunu geri çekmişti.



Ziraat Bankası’nın Abdullah Kavukcu’ya ait Simit Sarayı’nı kurtarma girişimi, o dönem CHP’li olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin tepkisini çekmişti. İnce “ Son 2 yıl içinde sanayi alanında faaliyet gösteren 100’den fazla orta ve büyük ölçekli şirket iflas etti. Bu şirketler kapanırken, devlet tarafından yapılması gereken hastaneler, kara yolları, köprüler, hava limanları fahiş fiyatlarla, Hazine garantileriyle özel şirketlere yaptırılırken, Simit Sarayı’nın kamulaştırılmasını biri çıkıp anlatmalıdır” demişti.



DİKBAYIR’DAN ‘UÇAK TEŞVİKLE ALINDI’ İDDİASI

Abdullah Kavukcu’nun Challenger 300 tipi uçağı aldığı dönemde İYİ Parti Milletvekili olan Ümit Dikbayır, paranın devletten alınan teşvikle ödendiğini iddia etmişti. Dikbayır “500 milyon dolar borcu olan ve devletten 20 milyon dolar teşvik alan bu işadamı 15 milyon dolara uçak satın alıp teşviği yiyor, lüks ve şatafat içinde yaşıyor. Şimdi yükünü millet sırtlayacak. Öyle yağma yok” açıklamasını yapmıştı.