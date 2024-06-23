AKP'liler de kulislerde bu iddiayı tartışıyor: 'Erdoğan'sız yeni bir dönem başlıyor'

Son seçimde aday olup olamayacağı anayasal düzeyde tartışılan Recep Tayyip Erdoğan’ın, bir sonraki seçimdeki konumu da merak konusu olmuştu. En son vergi düzenlemelerinin ve zamların; kriz ve enflasyon eğrilerinin, her geçen gün Türkiye’yi biraz daha dibe çektiği bir anda Erdoğan tekrar aday olabilir mi? Tüm soru işaretleri ve daha fazlasını İbrahim Uslu yanıtladı.







EKONOMİDEKİ ÇÖKÜŞ ERKEN SEÇİMİ GETİRİR Mİ?

Uslu, seçmenin vergi paketleri ve zam fırtınalarıyla pazartesi itibariyle yüzleşeceğini hatırlattı. Enflasyonun mevcut etkilerinden yoksulları korumaya çalışmanın bile mümkünatı kalmadığını, en basit vergi düzenlemesinin dahi yoksul tabanda sarsıcı etkiler yarattığına dikkat çekti. Ekonomi sürecini yönetmek için AKP hükümetinin planladığı iyileşme programının etkilerinin 2026 yılından sonra etki göstereceğini söyledi.





ERDOĞAN’IN TEK YOLU ERKEN SEÇİM



Uslu “Türkiye 2018’den bu yana ekonomik türbülansın eşiğinde. 2026 gelindiğinde seçmenler 8 yıldır bu türbülansın içinde mücadele vermiş olacak. Ekonomik kayıpları 1-2 yılda telafi edilmesinin imkanı yok. Bu durum düşünüldüğünde Erdoğan 2027 yılında erken seçime gitmek zorunda kalacak. Tek yolu bu. Ancak vatandaşın yola Erdoğan’la devam etmek istemesi için hiçbir neden kalmadı. Son seçimlerdeki performanslar da bunu gösteriyor. AKP yalnızca son seçimde oy kaybetmedi. 2018’den bu yana düzenli şekilde oy kaybetti. Artık görünen tabloda Erdoğan döneminin sonuna gelindi. Bunun en önemli sebebi seçimle arasındaki anayasal engel, onu aşmış olsa bile seçmenden alacağı yanıt parlak değil.





ERDOĞANSIZ YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR



Yorgun, yaşlı, yıpranmış bir lider artık. AKP de Türkiye siyaseti de Erdoğan sonrası döneme hazırlanıyor. Parti içinde de bununla ilgili kulisler var. ‘Oğlu mu damadı mı bayrağı devralsın?’ Belli kurumlar da artık iktidardan biraz daha bağımsız hareket etmeye başladılar. Herkes bir dönemin sonuna gelindiğini görüyor. Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak. Erdoğan yerine yeni bir lider üretmeleri zor olacak.





AKP YENİ BİR CUMHURBAŞKANI ÜRETEMEZ

Kendi döneminde bütün yardımcı starlarını bertaraf etti. AKP, geldiği durumda cumhurbaşkanı adayı değil belediye başkanı adayı bulmakta dahi zorlanıyor. Artık seçmen kitlesini elde tutmanın imkanı söz konusu değil. AKP varlığını sürdürecek ancak artık başrol olmayacaktır. Yeni dönem siyasetinde tek aktörlü siyaset son bulabilir."