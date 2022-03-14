Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi /14 Mart 2022 08:47

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus Ressam Nikas Safronov’un oğlu Luka Zatravkin, Rusya’daki tüm restoranlarını kapatma kararı alan McDonalds’ı bir şubesine kendini kelepçeleyerek protesto etti. (video yayına hazırlkanıyor)

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonunun ardından ABD merkezli fast food zinciri McDonald’s Rusya’daki tüm restoranlarını kapatma kararı aldı.

Ünlü Rus Ressam Nikas Safronov’un oğlu Luka Zatravkin, bu durumu protesto için kendisini başkent Moskova’daki Puşkin Meydanı’nda bulunan McDonald’s şubesinin kapılarına kelepçeledi.

Piyanist Zatravkin protestosu sırasında, “Kapatmalarına gerek yok. Kapatmaları için gerekçeleri ne? Bu tüm Rus halkına karşı düşmanlıktır, şiddet eylemidir” dedi. Protestosu polis müdahalesiyle son bulan Zatravkin gözaltına alındı.
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Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

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