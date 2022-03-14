Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonunun ardından ABD merkezli fast food zinciri McDonald’s Rusya’daki tüm restoranlarını kapatma kararı aldı.



Ünlü Rus Ressam Nikas Safronov’un oğlu Luka Zatravkin, bu durumu protesto için kendisini başkent Moskova’daki Puşkin Meydanı’nda bulunan McDonald’s şubesinin kapılarına kelepçeledi.



Piyanist Zatravkin protestosu sırasında, “Kapatmalarına gerek yok. Kapatmaları için gerekçeleri ne? Bu tüm Rus halkına karşı düşmanlıktır, şiddet eylemidir” dedi. Protestosu polis müdahalesiyle son bulan Zatravkin gözaltına alındı.