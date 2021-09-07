Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü sanatçıdan 'göster telefonunu' tepkisi /07 Eylül 2021 10:35

Ünlü sanatçıdan 'göster telefonunu' tepkisi

Sanatçı Feridun Düzağaç, sokak röportajlarında ekonomik sorunlardan ve işsizlikten yakınan gençlere "Göster telefonunu" ifadesiyle sıkça gündeme gelen yurttaşlara tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Türkiye İşçi Partisi yararına düzenlenen Keçi Fest'te sahneye çıkan Feridun Düzağaç, sokak röportajlarında sıkça gündem olan "Göster telefonunu" konusunu eleştirdi. Hayat pahalılığından ve işsizlikten şikayet eden gençlere "Göster telefonunu" tepkisiyle gündem olan vatandaşlara tepki gösteren Feridun Düzağaç, "Gösterin şu telefonları. Bu şarkıyı telefonlarınızı sallayarak söylemek istiyoruz. Gösterin telefonları! Bir cep telefonunu bir gence fazla gören zihniyeti yok edeceğiz" diye konuştu.

Düzağaç, konserde şunları dile getirdi:

"Son dönemlerde beni çok yaralayan bir şey var. Afetler, yolsuzluklar, soygunlar, suçlar, adaletsizlik bunları hep biliyoruz, yaşıyoruz. Sokak röportajlarında mikrofon uzatılıyor gençlere. Bu ülkeyle ilgili hayalleri, umutları, gelecekleri sorgulanıyor. Çocukların hepsi bu güzel ülkeyi ne kadar sevdiklerini hissettirerek "Ne umut, ne hayal, ne para, ne iş var" diyorlar. Sonra bir anda kadraja bir amca ya da bir teyze giriyor. "Madem öyle, göster telefonunu" diyor. Gösterin şu telefonları. Bu şarkıyı telefonlarınızı sallayarak söylemek istiyoruz. Gösterin telefonları! Bir cep telefonunu bir gence fazla gören zihniyeti yok edeceğiz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü sanatçıdan 'göster telefonunu' tepkisi Sonraki Haber >>

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

YANGIN VAR!

YANGIN VAR!

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:50:09