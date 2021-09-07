Samanyolu Haber /Ekonomi / İlk 6 aylık bilanço berbat: Turizmden sadece 2.5 milyar dolar gelmiş /07 Eylül 2021 10:33

İlk 6 aylık bilanço berbat: Turizmden sadece 2.5 milyar dolar gelmiş

Turizm, COVID-19 salgınının pençesinden bir türlü kurtulamıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Raporu’na göre, bu yılın ilk 6 ayında turizm geliri sadece 2.4 milyar dolar oldu.

SHABER3.COM

Bu 6 aylık dönem için gelen turist sayısı da, önceki yılın ilk 3 ayında gelen turist sayısını ancak yakalayabildi. Oysa geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, bu yıl hedeflenen 25 milyar dolarlık turizm geliri hedefinin değişmediği vurgulanmıştı.

Sözcü'de yer alan haberde, “Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm” başlıklı 27 Ağustos tarihli rapordaki verilere göre, geçen yılın ilk 3 ayında Türkiye'ye 4 milyon 636 bin turist giriş yaptı. Bu yılın ilk 6 ayında gelen turist sayısı ise sadece 4 milyon 970 bin oldu. Rapora göre, 2020'de toplam 12 milyon 708 bin turist giriş yaptı. Bu yıl için de buna yakın bir rakam bekleniyor.

2020'de seyahat geliri 10 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşirken, turizm geliri ise 12 milyar 59 milyon dolarda kaldı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 4 milyar 579 milyon dolar seyahat geliri, 2 milyar 452 milyon dolar ise turizm geliri gerçekleşti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlk 6 aylık bilanço berbat: Turizmden sadece 2.5 milyar... Sonraki Haber >>

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

YANGIN VAR!

YANGIN VAR!

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:49:50