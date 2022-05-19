Ünlü yazar açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı olacağım…

Memduh Bayraktaroğlu, Korkusuz'daki bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın dondurma yemesini yorumladığı için 1 yıl 20 gün hapis cezası aldığını açıkladı. Hapse girmemek için "Cumhurbaşkanı adayı olacağım" diyen Memduh Bayraktaroğlu, "Bu ülkede… Böyle absürt suçlamalarla hapse atılanlar… Başbakan ve hatta cumhurbaşkanı bile oluyorlar…" yazdı.





İşte, Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu'nun o yazısı:





CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞIM…





Canlarım, dua edin lütfen…





Niçin mi?..





Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce hapse girmem için…





?





Biliyorsunuz…





Bu ülkede…





Böyle absürt suçlamalarla hapse atılanlar…





Başbakan ve hatta cumhurbaşkanı bile oluyorlar…





?





Ben de bir an önce girip çıkarım…





Ve sonra da:





Seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olurum…





?





Ve inanın…





Kesin kazanırım…









Zira…





Üniversite diplomam hakiki…





Ve dört yıllık…





Ve sahiden:





Ekonomistim…





Yalancıktan değil…