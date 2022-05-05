Ünlü yönetmen Fatih Akın'dan Trabzonspor sözü

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olması sonrasında ünlü yönetmen Fatih Akın ile ilgili de yeni bir konu gündeme geldi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35 haftasında, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35 haftasında, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yönetmenin bir takipçisi Akın’ın fotoğrafının altına "Trabzonspor şampiyon olduğunda bir belgeselini çekeceğini söylemiştin abi. Umarız o da olur" yazdı. Akın da takipçisine "Olacak" şeklinde cevap verdi.





Instagram hesabından üzerinde 'Trabzonspor' yazan bir kıyafetle, kendi fotoğrafını paylaşan yönetmen Fatih Akın, "Memleket işte… Oh beee… Trabzonspor. Şampiyon" ifadelerini kullandı.