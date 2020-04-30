Samanyolu Haber /Kültür / Üstad'ın sözleri Tanzanyalı Lokman'ın dilinden: Garibem /30 Nisan 2020 10:43

Üstad'ın sözleri Tanzanyalı Lokman'ın dilinden: Garibem

Ümit Nağmeleri hazırladığı bir klip ile dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle insanlığın sağlık ve selameti adına herkesi duaya davet etti.

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Hazırlanan özel klipte son zamanlarda dünyanın birçok farklı ülkesinde salgından dolayı hayatını kaybetmiş ve hala hastanelerde solunum cihazlarına bağlı yaşayan insanlar için dua talebinde bulunuldu. 

Güney Afrika’dan Tanzanyalı Lokman'ın sesinden hazırlanan klipte Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin Mektubat kitabının 6.Mektubu’ndan alıntı yapıldı. ‘Garibem, bikesem, zaifem, natüvanem. Acizem, ihtiyarem, zidergah et ilahi’ denildi. 

Videoda dünyanın neresinde olursa olsun zulme-hastalığa maruz kalmış insanlara kalben alâka duymak, acılarının hissedebildiği ölçüde paylaşmak ve elden geleni yapmak insanlık şuurunun gereğidir vurgusu yapıldı. 

Özellikle #coronavirus salgınından çok daha fazla etkilenen yaşlılara fiilî ve kavlî dua edilmesi bir kulluk vazifedir denildi. 

Garibem 

"Bu gurbetlere ve karanlıklara nasıl dayanılır?" 
düşündüm kalbim feryad ile dedi:Ya Rab! 
Garibem, bikesem, zaifem, natüvanem
Acizem, ihtiyarem, zidergah et ilahi

Birden nûr-u îman, feyz-i Kur’an, 
lütf-u Rahman imdada yetişti.
Bırak bîçare feryadı, beladan kıl tevekkül. 
Zîra feryad, bela ender, 
hata ender beladır bil!
Bela vereni buldunsa eğer, 
Ata ender beladır bil!

Cihan dolu belâ başında varken, 
ne bağırırsın küçük bir belâdan? 
Tevekkülle belâ yüzünde gül,
O güldükçe küçülür,

ÜMİT NAĞMELERİ 2020
ESER ADI: #GARİBEM
SÖZ: BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

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