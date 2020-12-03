Samanyolu Haber /Gündem / Uzaktan eğitim ve döviz kuru Türkiye'de bilgisayar fiyatlarını uçurdu /03 Aralık 2020 17:56

Uzaktan eğitim ve döviz kuru Türkiye'de bilgisayar fiyatlarını uçurdu

TÜİK verilerine göre geçen yılın kasım ayında 4 bin 247 TL seviyesinde olan ortalama bilgisayar fiyatı, bu yılın kasım ayında 8 bin 141 TL’ye ulaştı.

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Türkiye’de aylık enflasyonun (TÜFE) yüzde 2,3, yıllık enflasyonun yüzde 14 olarak açıklandığı kasım ayında, aylık bazda ortalama telefon fiyatları yüzde 12,2 düşerken, bilgisayar fiyatlarındaki artış, yüzde 7,2 ile devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık bazda Eylül 2020’de yüzde 74,3, Ekim 2020’de ise yüzde 80,7 olan bilgisayar fiyatlarındaki artış, Kasım 2020 itibariyle yüzde 91,7 oldu.

Türkiye’de 2019 yılının Kasım ayında ortalama 4 bin 247 TL olan bilgisayar fiyatları, Kasım 2020’de 8 bin 141 TL’ye kadar ulaştı. 

Teknoloji alanındaki diğer öne çıkan ürünlere bakıldığında ise yıllık bazda fiyat artışları televizyonda yüzde 52,5, telefonda yüzde 50,9, tablet bilgisayarda yüzde 50,2 ve oyun konsolunda ise yüzde 31,6 olarak kayıtlara geçti.
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