Uzayda tarihi adım: Hayat izleri bulmak için Mars'ın ötesine geçiliyor!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kurulduğu 1950'li yıllardan bu yana uzay araştırmaları konusunda dünyanın önde gelen ajanslarından biri oldu. 1969’da Ay'a ilk inişi gerçekleştiren ve daha sonra Mars'a insansız araç gönderen NASA, şimdi gözünü Jüpiter’e çevirdi.







NASA, 11 Nisan Perşembe günü, yeni insansız uzay sondasını ve görevini tanıttı. Europa Clipper adı verilen projede amaç, "yaşanabilir dünyalar keşfetmek için bilgi toplamak" olarak açıklandı.





Adını Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter’in buzlarla kaplı uydusu Europa’dan alan uzay sondası, 5 milyar dolara (162 milyar TL) mal oldu.





Europa Clipper, bu yılın Ekim ayında ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatılacak ve 6 yıl sürecek bir yolculuğun ardından, 2030 Nisan’ında Jüpiter’in yörüngesine yerleşecek.





NEDEN EUROPA?

Europa, Jüpiter’in 80 uydusundan biridir ve buzdan kaplı bir dış kabuğa sahip olsa da çoğunlukla oksijenden oluşan ince bir atmosfere sahiptir.





Ay’dan biraz küçük olan Europa’nın buz kaplı kabuğunun altında, 19-25 kilometre derinlikte bir okyanus olduğu tahmin edilmektedir. Bu sebeplerle, yaşama elverişli olduğu düşünülen Europa, NASA tarafından yakından gözlemlenecek ve buz kabuğunun altındaki okyanusta yaşam formları aranacak.





EUROPA’DA YAŞAM BULMAK…

Yeni projenin arkasındaki ekibe göre, Europa Clipper sondası bize Samanyolu'nda yeni yaşam formları bulma konusunda umut vaat ediyor.





Ekipte yer alan Bob Pappalardo, AFP'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"NASA'nın anlamak istediği temel sorulardan biri, ‘Evrende yalnız mıyız?’ sorusu. Eğer bir gün Europa gibi bir yerde gerçekten yaşama dair izler bulursak kendi güneş sistemimizde bile iki yaşam örneği olduğunu söyleyebiliriz: Dünya ve Europa. Bu, yaşamın evrende ne kadar yaygın olabileceğini anlamak açısından çok büyük bir gelişme olur.”





Ayrıca, Washington Üniversitesi ve Freie Universität Berlin tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, NASA'nın yeni aracının, Europa’da bulunan buz kütlelerini en küçük biyolojik izleri bulmak için tek tek analiz edebildiğini ortaya koydu.





NASA’nın diğer projeleri arasında, Ay’a yapılacak seyahatlerin her yıl yapılmasını sağlayacak yepyeni bir 'ay arabası' üretmek de yer alıyor. Ayrıca, Mars'a astronot göndermek için de çalışmalar devam ediyor.