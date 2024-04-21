Türkiye'de bir seçim dönemini geride bıraktı ancak kulislerde 'seçim sonrası' iddiaları konuşulmaya devam ediyor. Son iddia; seçimde büyük kaybı yaşayan AKP'nin içinden geldi.







AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP İstanbul il yönetimi ile Ankara’dan gelen partili ekibin son seçimlerin kaybedilmesine üzülmediğini iddia etti.





"TEVFİK GÖKSU O KADAR DERİN BİR ISTIRAP İÇERİSİNDE GÖRÜNÜYOR Kİ...

AKP’nin teklifinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) oy çokluğu ile reddedilmesini Yeni Şafak’taki yazısında anlatan İhsan Aktaş, AKP’nin eski İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun ‘ıstırap çekmesini’ vurguladı.





Teklifin reddedilmesini, “’Kabul edenler, etmeyenler. AK Parti grubunun teklifi reddedilmiştir’ diyen İmamoğlu kahvesini yudumluyor” sözleriyle anlatan Aktaş, şöyle devam etti:





“İmamoğlu, AK Parti grubuna bakarak kahvesini yudumlarken kamera AK Parti grubuna dönüyor. Bir önceki dönem AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu kadrajda. Göksu o kadar derin bir ıstırap içerisinde görünüyor ki bu görüntü üzerine yüzlerce makale yazmaya değer.”





'YENİLER ÜZÜLMÜYORMUŞ'

Aktaş, devamında AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in sözlerine dikkat çekti.





Güler’in yeni AKP yönetimi hakkındaki sözlerini aktaran Aktaş, şunları yazdı:





“AK Parti 2019 yerel seçimlerinde eften-püften meseleler yüzünden seçimi kaybettiğinde seçim süreçlerinde aktif görev alan bugünkü AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler ilginç bir tespitte bulundu ‘İhsan bey il yönetiminde ve Ankara’dan gelenlerde bir şey fark ettim. Bizim gibi eskilerden başka kimse kaybetmekten dolayı üzülmüyor, sadece biz üzülüyoruz.’ Abdullah Beyin bu uyarısı üzerine insanları daha dikkatli dinledim ne kadar haklı olduğunu bizzat görmüş oldum.”