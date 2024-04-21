İsrail'in saldırısındaki hedefler belli oldu: Uydu fotoğrafları yayınlandı

İsrail'in ay başında Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlediği şüpheli saldırıyı, 13 Nisan'da İran'ın İsrail'e misilleme amaçlı saldırısı izledi.

İsrail'in cuma günü İran'ın nükleer programının merkezi olan İsfahan'a saldıracağı haberinden bu yana, hasarın muhtemel hedefi ve boyutu hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu.

Cuma günü ise saldırı haberlerinden sonra İran, saldırının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen insansız hava araçlarını içerdiğini söyledi.



İsfahan, İran’ın nükleer programının beşiği olduğu için son derece stratejik bir nokta.

BBC'nin haber doğrulama ekibi BBC Verify, cuma günü İsfahan üzerinde çekilen uydu görüntülerinin analizini yaparak hava üssünde hasar olduğuna dair kanıtlar tespit etti.

Umbra Space tarafından 15 Nisan'da çekilen görüntü, Shikari hava üssünün kuzeybatı köşesinde bulunan bir S-300 hava savunma sistemini gösteriyor. Sistem, radar, özel füze rampaları ve diğer ekipmanlarla donatılmış çeşitli araçlardan oluşuyor.





Cuma günkü saldırıdan sonra elde edilen görüntülerde ise muhtemelen bir radarın etrafındaki hasar ve enkaz oluştuğu görülüyor.









20 Nisan'da belirlenen enkaz görüntüsü...





Diğer araçlar ise olay yerinden uzaklaştırılmış durumda.





BBC'nin bu değerlendirmesi, Planet tarafından çekilen ve düşük çözünürlüğe rağmen aynı yerde bir yanık izi gösteren optik uydu görüntüsüyle de doğrulandı.





Henüz İsfahan'ın nükleer tesislerinden ise elde edilen bir görüntü yok. Ancak BM Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı "İran'ın nükleer tesislerinde herhangi bir hasar olmadığını" söyledi.