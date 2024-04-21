Samanyolu Haber /Gündem / Savcılıktan AKP'li belediyeye koruma :Usulsüzlükler için Sayıştay başvurusunu şart koştu /21 Nisan 2024 16:05

Savcılıktan AKP'li belediyeye koruma :Usulsüzlükler için Sayıştay başvurusunu şart koştu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştay'ın 2021 denetim raporunda eski AKP’li Alinur Aktaş’ın yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde tespit ettiği usulsüzlüklere ilişkin yapılan suç duyurusu için "işlem yapılmasına yer olmadığına" karar verdi. Başsavcılık, Aktaş ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma yapılması için Sayıştay'ın suç duyurusunda bulunabileceğini belirtti.

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Sayıştay, eski AKP’li Alinur Aktaş’ın yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, sosyal etkinlikler için 83 bin 175 liralık altın, 57 bin liralık Türk kahvesi fincan seti, 91 bin 850 liralık Türk kahvesi satın alındığı, başkanın konuklarına alınan ipek kumaş baskılı tabloya 117 bin 900, muhtarlara dağıtılmak üzere bin 200 adet saate ise 48 bin lira ödendiğini tespit etmişti.

Sayıştay raporunda, hediye dağıtımı eleştirilmiş, genelgeye aykırı yapılan organizasyonlar sıralanmıştı. Bursa Festivali, Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali (3 milyon 997 bin 200 TL), Fotoğraf Festivali (1 milyon 184 bin 755 TL), Makedonya ve Kosova Sünnet Şöleni (240 bin TL) de bu organizasyonlar arasında yer almıştı.

Halkçı Hukukçular, dönemin belediye başkanı Alinur Aktaş ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlarından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na 29 Aralık 2022 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.

''İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞINA'' KARAR VERİLDİ

Halkçı Hukukçular'ın suç duyurusunu işleme alan savcılık, 22 Şubat 2024 tarihinde Aktaş ve diğer şüpheliler hakkındaki şikayetle ilgili “işlem yapılmasına yer olmadığına” karar verdi. Başsavcılık, Aktaş ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma yapılması için Sayıştay'ın suç duyurusunda bulunabileceğini belirtti.

Kararda, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Sayıştay Bakanlığı'nca düzenlenen ve sonuçları yayınlanarak kamuoyuna açıklanan denetim raporlarının, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile mali işlem ve eylemlerin yerine getirilmesinde idarelere yol gösterici nitelik taşıması, bunların Sayıştay’ın genel denetim faaliyetinin sonucu düzenlenmiş raporlar olması, suç tespiti ve ihbarı niteliğinde olmayıp kamu idarelerine rehberlik etme amacıyla oluşturulan tavsiye ve öneri niteliğinde olması, Sayıştay Başkanlığı'nca yapılan denetim ve incelemeler sırasında tespiti yapılan ve konusu suç teşkil eden iş ve işlemler varsa, denetim raporlarından farklı olarak hazırlanan raporlarla sorumluların bağlı olduğu kamu idaresine veya suçun niteliğine göre doğrudan soruşturma yapılmak üzere cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulabileceği hususları değerlendirildiğinde, ilgili kurum tarafından başsavcılığımıza intikal edilen bir suç duyurusunun da bulunmadığı anlaşılmakla, ilgili belediye başkanı ve diğer görevliler hakkında soruşturma işlemine başlanmadığı, bu nedenle iddialar nedeniyle görevliler hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildi."
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