Savcılıktan AKP'li belediyeye koruma :Usulsüzlükler için Sayıştay başvurusunu şart koştu





Sayıştay, eski AKP’li Alinur Aktaş’ın yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, sosyal etkinlikler için 83 bin 175 liralık altın, 57 bin liralık Türk kahvesi fincan seti, 91 bin 850 liralık Türk kahvesi satın alındığı, başkanın konuklarına alınan ipek kumaş baskılı tabloya 117 bin 900, muhtarlara dağıtılmak üzere bin 200 adet saate ise 48 bin lira ödendiğini tespit etmişti.





Sayıştay raporunda, hediye dağıtımı eleştirilmiş, genelgeye aykırı yapılan organizasyonlar sıralanmıştı. Bursa Festivali, Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali (3 milyon 997 bin 200 TL), Fotoğraf Festivali (1 milyon 184 bin 755 TL), Makedonya ve Kosova Sünnet Şöleni (240 bin TL) de bu organizasyonlar arasında yer almıştı.





Halkçı Hukukçular, dönemin belediye başkanı Alinur Aktaş ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlarından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na 29 Aralık 2022 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.





''İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞINA'' KARAR VERİLDİ





Halkçı Hukukçular'ın suç duyurusunu işleme alan savcılık, 22 Şubat 2024 tarihinde Aktaş ve diğer şüpheliler hakkındaki şikayetle ilgili “işlem yapılmasına yer olmadığına” karar verdi. Başsavcılık, Aktaş ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma yapılması için Sayıştay'ın suç duyurusunda bulunabileceğini belirtti.