Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanlardan uyarı: Sıcaklıklar arttı, kene vakaları görülmeye başladı /21 Nisan 2024 16:22

Uzmanlardan uyarı: Sıcaklıklar arttı, kene vakaları görülmeye başladı

Havaların ısınması ile birlikte kenelerden bulaşan KKKA virüsü tehdidinin yeniden baş gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, açık alanlarda gezintiye çıkanları dikkatli davranmaları yönünde uyardı.

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Halk arasında bilinen adıyla kene ısırması olan Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığı, Türkiye’de özellikle kırsal kesimlerde kentlere oranla daha fazla görülüyor.

Vakalarda yanlış müdahale sebebiyle KKKA; ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi izler ile kendisini gösterebiliyor. 

Son yağan yağmurlardan sonra havaların ısındığını ve bu ısınmayla birlikte doğadaki bazı kene türlerinin insanlara ölümcül Kırım Kongo Kanamalı Ateşli (KKKA) virüsü bulaştırdığını söyleyen Uzman Aile Hekimi Dr. Saadet Gök şu uyarılarda bulundu:

"Havaların ısınmasıyla birlikte park, bahçe ve tarım alanlarında geçirilen vakit arttı. Nisan ayının başından Ağustos ayının sonun kadar kene vakalarının arttığı biliniyor. Özellikle açık alanlara gittiğimizde kenenin daha iyi görüle bilmesi için açık renkli kıyafetlerin giyilmesi çok önemli. Pantolonların çorapların içerisine konulması ve beraberinde çizmenin giyilmesi çok önemli. Eve döndüğümüzde ise dirsek arkası, bacakların arkası, ense, kulak arkası vücudumuzda kene var mı diye kontrol etmemiz gerekmektedir. Kene ısırdıysa mutlaka sağlık ocağına gitmemiz gerekmektedir. Keneyi çıkartmak isterseniz çıplak el ile değil de elimize eldiven ya da poşet geçirerek kenenin çıkarılması sağlanabilir. Daha sonra ise en kısa sürede en yakın sağlık ocağına gidilmesi gerekmektedir.’’
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