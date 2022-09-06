Samanyolu Haber /Gündem / Üzüm üreticisi AKP yönetimine böyle seslendi /06 Eylül 2022 21:58

Üzüm üreticisi AKP yönetimine böyle seslendi

Türkiye'de tarımsal üretimin aldığı büyük darbeler çiftçiye kazandırmazken tüketici de ucuz ve sağlıklı ürün bulamıyor. Bu kapsamda üzüm üreticilerinin sorunlarını gündeme taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 70 yaşını geçtiği halde yevmiyeyle tarlaya çalışmaya giden kadınların taleplerini dinledi.

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Türkiye'deki büyük sorunların başında gelen tarımsal plansızlık, küresel ısınma kaynaklı problemlerle de birleşince üreticiyi de tüketiciyi de mağdur etmeye devam ediyor. Bu kapsamda sorunlarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya anlatan üzüm üreticileri ise 70 yaşını geçseler dahi yevmiye ile çalışmak için tarlaya gitmek durumunda olduklarını aktarıyor.
 Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, yevmiyeyle çalışan kadınlarla birlikte üzüm kesti. Karaca, 70 yaşını geçtiği halde yevmiyeyle tarlaya çalışmaya giden kadınların taleplerini dinledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, üzüm üretimiyle öne çıkan Çal ilçesinde yevmiyeyle üzüm toplayan kadınlarla birlikte üzüm kesti, sabahın erken saatlerinde tarlada çalışmaya başlayan kadınların taleplerini dinledi. Çal İlçe Başkanı Ömer Dağlı ile birlikte Çal Belevi Mahallesi'nde yer alan üzüm bağlarını ziyaret eden Karaca’ya zamlardan, enflasyondan yakınan üretici kadınlar, “Fakirlik yüzünden, yağ almak un almak için bu yaşta yevmiyeyle tarlaya çalışmaya geliyoruz” dedi.

"NEDEN YEVMİYEYE GELİYOM BU YAŞTA? FAKİRLİKTEN, YOKLUKTAN"

Kadınlara ne istediklerini soran Karaca’ya 68 yaşındaki kadın şu yanıtı verdi:

“Ne isteyelim gızım. Mahsullerimiz para etmiyor. Buğdayımızın fiyatı indi beş liraya… Kazanıyoz, ilaca, gübreye veriyoz. Bu ilacın, gübrenin önüne geçsinler. 68 yaşındayım, yevmiyeye geliyorum. Neden? Fakirlikten, yokluktan. Beş on kuruş alırsak buna yağ alalım, buna duz alalım diye..”

"76 YAŞINDAYIM, YEVMİYEYE GİDİYORUM"

Karaca’yı yanlarında görünce dertlerini sıralamaya başlayan kadınlardan biri “Ben 76 yaşındayım, yevmiyeyle çalışmaya geliyorum. Pahalılıktan, gübre alamıyoruz.” dedi. Yevmiye ile çalışan kadınlar; hazine arazilerinden de yararlanmak istediklerini, tapu almak ve üretmek istediklerini söyledi. Kadınlar, "Ceyran pahalı, elektrik pahalı, su pahalı…  Rezillik değil mi bu? Sadece burada çalışmıyoruz, tekstilde de çalışıyoruz, tekstile de gelin" dedi.

"DEVLET BİZİ GÖRSÜN GARİ"

“20 torba gübreye 2 milyar yüz TL verdim. Yazık değil mi? Bu amelecilikle nereden toplayayım? Yevmiye de ucuz, aldığımız pahalı, sattığımız ucuz… Bizi görsün gari devlet. Devlet hep zengine vermesin, bizi görsün destek versin. Rençberleri görsün, çiftçiyi görsün.”
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