Uzun bir aradan sonra Rus heyeti Avrupa tarafına uçabilecek

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Kuzey Makedonya hükümeti, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ülkelerinin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri ??arasında Üsküp'te yapacağı toplantıya katılmak üzere Rus heyetini taşıyan bir uçağın uçmasına izin verdi.





Ancak Kuzey Makedonya Hükümeti iznin tek seferlik bir izin olduğunu ve Rusya Federasyonu'nun diğer uçakları için geçerli olmadığını belirtti. Üsküp, Rus uçağının geçişine izin verme kararının, yaklaşan toplantının ikili değil çok taraflı niteliğinden kaynaklandığını vurguladı.





Yaklaşık iki yıllık bir süreden sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Batı tarafına, Makedonya'nın başkentine gelmesi mümkün olacak. Bu durum ayrıca Moskova’nın, Avrupalı heyetlerle ilişkileri iyileştirmeye bir fırsat verecek.





Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Bujar Osmani, AGİT ile ilgili kilit öneme sahip kararların Üsküp’te alınacağını ifade etti.

Tarihi bir görev üstlendiklerini de söyleyen Osmani, 30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde AGİT Bakanlar Konseyi toplantısına ev sahipliği yapacaklarını da anımsattı.





Osmani açıklamasında “Bütün katılımcı ülkelere çağrım, önümüzde bu örgütü kurtarmak için tarihi bir görev duruyor. Bu örgütü kaderine terk etmemeliyiz, örgütün işlevsel olmaya devam etmesi için çözüm bulmamız şart.” dedi.





Sergei Lavrov'un toplantıya gitmesi durumunda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'nın katılmayı reddetme ihtimali var. Rusya'nın operasyonunun başlamasından bu yana Ukraynalı yetkililer defalarca Moskova’nınAGİT'ten çıkarılması yönünde çağrıda bulundu.