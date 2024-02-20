Uzun zamandır beklenen kitap 'Yusuf Suresi Tefsiri' çıktı!

Herkul Nagme yaptığı paylaşımda Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeni çıkan “Kur’an’ın Sihirli Ufku Yusuf Suresi” kitabını incelerken fotoğrafını paylaşmıştı.

Süreyya Yayınları , Kur’ân’ın Sihirli Ufku Yusuf Sûresi kitabının raflarda yer aldığını duyurdu. Bu kitapta 1990’lı yıllardan günümüze kadar Hocafendi’nin Yusuf suresiyle ilgili yaptığı bütün açıklamalar bir araya getirildi.





Kitap, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yıllardır ders halkasında olan ve kendisinin tensip ettiği talebeleri tarafından hazırlandı. Gerekli derlemeler yapıldıktan sonra yıllar süren editörlük çalışmalarının ardından Kur’an’ın Sihirli Ufku Yusuf Suresi tefsiri adıyla yayımlandı. Kitapta, ayetlerle ilgili Hocaefendi’ye sorulan soruların cevapları ve açıklamalar yer alıyor.

Yusuf Suresi tefsiri klasik bir tefsir çalışması değil. Eser, ulemanın eskiden beri uyguladığı bir methodla, ders okurken talebeleri tarafından sistematize edilerek ortaya çıkmıştır. Hocaefendi’nin tensip ettiği bir heyet tarafından hazırlanan bu tefsir, Hocaefendi’ye ait bir tefsir külliyatının (veya serisinin) ilk kitabı.

Yusuf suresi tefsiri, yıllardır Hz. Yusuf peygamberin sınandığı imtihanlarla sınanan güzel insanların yaralarına şifa olması dileğiyle yayımlandı.









Kur’an’ın Sihirli Ufku Yusuf Suresi kitabı Süreyya Kitap’ta.



