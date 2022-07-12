Vakalar tırmanırken DSÖ'den dikkat çeken aşı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü salgınının gidişatı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kurum, belli bir yaş grubundakilere ve bağışıklığı kuvvetsiz olanlara ikinci doz hatırlatma aşısının yapılabileceğini duyurdu.







Dünya Sağlık Örgütü, aşının hastalığın hafif geçmesini, hastaneye yatışı ve ölümü azalttığını ve sağlık sistemi üzerindeki baskıyı da hafiflettiğini duyurdu.





DSÖ, ikinci hatırlatma dozunun bağışıklığı güçsüz çocuklara ve risk grubundaki yaşlılarla, hamilelere ve sağlık çalışanlarına yapılması gerektiğini duyurdu. Covid-19 aşısı ile mevsimsel grip ve influenza aşılarının da yapılabileceğini aktaran kurumun Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, “Avrupa bölgesinde vaka sayıları artarken aşı stratejisiyle ilgili tavsiyelerde bulunmak gerekliliğini hissettik. Birçok ülke sosyal mesafe, maske zorunluluğu gibi önlemleri rafa kaldırdı ve yaz mevsimi de devam ederken ülkelerin içinden ve ülkeler arası sosyalleşme artıyor. Dolayısıyla Avrupa bölgesi genelinde önceliğimiz aşı olma hakkına sahip olanların ikinci hatırlatma dozunu olmalarıdır” dedi.