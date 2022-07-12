Samanyolu Haber /Dünya / AB, şimdiye kadar 13,8 milyar Euro'luk Rus varlığını dondurdu /12 Temmuz 2022 17:48

AB, şimdiye kadar 13,8 milyar Euro'luk Rus varlığını dondurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, üye ülkelerin şimdiye kadar 13 milyar 800 milyon Euro'luk Rus varlığını dondurduğunu duyurdu.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, Çekya'nın başkenti Prag'ta AB üyesi ülkelerin adalet bakanlarının gayriresmi toplantısı vesilesiyle basına açıklama yaptı.

"Şu ana kadar toplam 13 milyar 800 milyon Euro değerinde varlığı dondurduk" diyen Reynders, bunun 12 milyar Euro'dan fazlasının 5 üye ülkeden geldiğini, diğer ülkelerin de çabalarını hızlandırmasını umduğunu söyledi.

Reynders, dondurulan varlıklara el konularak Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasıyla ilgili yaz tatilinden sonra üye ülkeler arasında uzlaşıya varılmasını beklediğini belirtti.

Reynders, daha önce yaptığı açıklamada, müsadere edilecek varlıkların Ukrayna’nın inşası için kullanılması konusunda önce AB içinde ardından üye ülkelerin kendi mevzuatlarında yasal düzenleme yapılması gerektiğini bildirmişti.

AB, şimdiye kadar 98 şirket ve aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu 1158 kişinin varlığını dondurdu ve AB'ye girmelerini yasakladı, petrol ambargosunu da içeren 6 yaptırım paketini kabul etti.


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