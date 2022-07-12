Sri Lanka’da Cumhurbaşkanı kaçacak yol bulamıyor

Hava yolunu kullanarak ülkeden kaçma girişimleri başarısız olan Rajapaksa'nın, deniz yolu veya neredeyse hiç kullanılmayan bir havaalanından yurt dışına kaçabileceği belirtiliyor. Karısıyla Dubai'ye kaçmak istediği söylenen Rajapaksa'nın akrabaları da yurt dışına kaçmaya çalışırken benzer engellerle karşılaştığı belirtiliyor.







Sri Lanka’da ekonomik kriz sonrası halkın ayaklanması karşısında başkanlık sarayından kaçarak kurtulan ve görevi bırakacağını açıklayan Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’nın, ülkeden kaçacak yol bulamadığı iddia edildi. Nerede olduğu bilinmeyen Cumhurbaşkanının, bir havaalanından yurtdışına kaçmaya çalıştığı, ancak görevlilerin çıkışına izin vermediği belirtiliyor. Rajapaksa’nın hiç kullanılmayan bir havaalanından özel bir uçakla ya da deniz yolu ile Dubai’ya kaçmaya çalışacağı sanılıyor.







Sri Lanka Cumhurbaşkanı Rajapaksa, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü binlerce vatandaş baskın düzenlemeden önce sarayından ayrılmayı başarmıştı. Ardından kayıplara karışan Rajapaksa, 4 gün sonra Çarşamba görevden çekilmeyi kabul ettiğini duyurmuştu.





73 yaşındaki cumhurbaşkanının başkent Colombo’dan ayrıldığı ve Dubai’ye gitmeyi istediği belirtiliyordu.





KARISI İLE KAÇMAK İSTEDİ AMA HAVAALANI ÇALIŞANLARI ENGEL OLDU

AFP’nin haberine göre dokunulmazlık peşinde olan ve tutuklanmaktan kaçmak isteyen Rajapaksa’nın saraydan ayrıldıktan sonra karısı ile birlikte havaalanından ülkeyi terk etme girişimi başarısız oldu. Pasaport görevlileri, VIP salonunda bekleyen Cumhurbaşkanı Rajapaksa’nın pasaportuna mühür vurmayı reddetti. Rajapaksa da halkın tepkisinden korkarak VIP yerine normal şekilde pasaport kontrolünden geçmek istemedi.





Bu yüzden o gece Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden 4 uçağa binemedi ve karısıyla birlikte geceyi Bandaranaike Uluslararası Havaalanının yakınındaki bir askeri üste geçirmek zorunda kaldı.





AKRABALARI DA YURT DIŞINA KAÇAMIYOR

Öte yandan Rajapaksa’nın akrabalarının da benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Habere göre Nisan ayında maliye bakanlığından istifa eden Rajapaksa’nın en küçük kardeşi Basil de havalimanı personeli ile yaşadığı benzer bir karşılaşmanın ardından Salı günü erken saatlerde Emirates Havayollarının Dubai uçuşunu kaçırdı.





Sri Lanka uyruklu olmasının yanı sıra ABD vatandaşlığına da sahip olan Basil, iş seyahatinde olanlar için ücretli bir konsiyerj hizmetinden yararlanmaya çalıştı; ancak havaalanı ve göçmenlik personeli, hızlı yol hizmetinden derhal çekileceklerini söyledi. AFP’ye konuşan bir havalimanı yetkilisi, “Basil’in uçağa binmesini protesto eden başka yolcular da vardı. Gergin bir durumdu, bu yüzden aceleyle havaalanından ayrıldı.” dedi.





Diplomatik bir kaynak ise Cumartesi günkü saray baskınından kaçmak için aceleyle ayrılmak zorunda kalan Basil’in pasaportunun cumhurbaşkanlığı sarayında kaldığı, bu yüzden de yeni bir ABD pasaportu almak zorunda kaldığını söyledi. Resmi kaynaklara sarayda geride bırakıldığı için ele geçirilen yaklaşık 17,85 milyon rupi nakit para birlikte bir bavul dolusu belge şu anda bir Colombo mahkemesinin gözetiminde duruyor.





DENİZ YOLU İLE YA DA HİÇ KULLANILMAYAN HAVAALANINDAN KAÇABİLİR

Üst düzey bir savunma kaynağı da cumhurbaşkanının en yakın askeri yardımcılarının, onu ve maiyetini denizaşırı bir deniz devriye gemisine götürme olasılığını tartıştığını söyledi. Rajapaksa ve yardımcılarını kuzeydoğudaki liman kenti Trincomalee’ye götürmek için Cumartesi günü bir donanma botu kullanıldı ve Pazartesi günü helikopterle uluslararası havaalanına geri götürüldü. Savunma yetkilisi, “Şu anda en iyi seçenek deniz çıkışını kullanmakr. Maldivler’e veya Hindistan’a gidebilir ve Dubai’ye uçabilir.” diye konuştu.





Aynı yetkili başka bir alternatifin ise 2013’te açılan ve cumhurbaşkanının ağabeyi Mahinda’nın adını taşıyan Mattala’daki ülkenin ikinci uluslararası havaalanından kendisini uçuracak bir uçak kiralamak olacağını kaydetti. Planlı uluslararası uçuşları olmayan bu havaalanı, muhtemelen dünyanın en az kullanılan uluslararası havalimanı olarak tanımlanıyor.





Sri Lanka’da cumhurbaşkanı söz verdiği gibi istifa ederse, Parlamento Kasım 2024’e kadar geçici süre görev yapmak üzere bir milletvekilini seçene kadar, Başbakan Ranil Wickremesinghe otomatik olarak cumhurbaşkanı vekili olacak.