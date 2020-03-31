Vali Hanım böyle azarladı!

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Koronavirüs yasaklarının ne kadar uygulandığını yerinde tespit etmek için teftişine çıktı.





Şehrin en kalabalık caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi'nde yürüyen Vali Kocabıyık, birbirlerine yakın kişileri görünce uzaktan işaret ederek hem kızdı hem de sosyal mesafe kuralına uymadıkları için azarladı: "Sosyal mesafeyi ayarlayın sosyal mesafeyi. Bak çok dip dibe insanlar."







METREKARE BAŞINA DÜŞEN KİŞİ SAYIS HESAPLANACAK





Vali Kocabıyık'a vali yardımcıları Muammer Balcı, Hüseyin Demirbaş, Meral Batı Demirbaş ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer eşlik etti.





Yürürken vali yardımcılarına talimat yağdıran Kocabıyık, "İşi olana izin vereceğiz. Onun dışında herkese para cezası keseceğiz. İlçelerde de ana merkezlerinde uygulayacağız yasakları. Metrekare başına düşen kişi sayısı hesaplanacak. Burada bankalarda, PTT'de işi olmayan hiç kimseyi sokmayacağız." dedi.



