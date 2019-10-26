Valilikten 29 Ekim yürüyüşüne yasak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nevşehir İl Başkanlığı'nın, Valilik makamına 23 Ekim’de sunduğu dilekçede, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim günü saat 14.00’da Borsa Kavşağı’ndan 1 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Alanına yürümek istenildiği belirtildi. Valilik, 25 Ekim’de dilekçeye verdiği yanıtta yürüyüşün yapılmasının 'uygun görülmediğini' duyurdu.





Kararda şu ifadelere yer verildi; “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumdan dolayı milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, yürüyüşün yapılması uygun görülmemiştir.”





TUNCAY ÖZKAN DUYURDU





Yasağı Twitter üzerdinden yaptığı açıklamayla duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Valilik tarafından CHP İl Başkanlığı'na gönderilen yazıyı paylaştı.





Özkan paylaşımında, ''Bunu da yaptılar: Nevşehir'de 29 Ekim yürüyüşü yasaklandı. Nevşehir'de il başkanlığımızın, 29 Ekim Cumhuriyet yürüyüşüne valilik tarafından milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçe gösterilerek izin verilmedi'' ifadelerini kullandı.







