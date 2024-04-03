Van'da protestolar devam ederken 15 günlük yasak

Van İl Seçim Kurulu'nun 31 Mart 2024'de yapılan yerel seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) adayı yüzde 55 oranında oy alan Abdullah Zeydan'ın yerine, yüzde 27 oy alan ikinci sıradaki AKP adayını belediye başkanı olarak belirlemesi üzerine vatandaşlar durumu protesto etti.



PROTESTOLAR AKŞAM DA DEVAM ETTİ



Gündüz başlayan protesto olayları, iftar saatinden sonra da devam etti. Kentin cadde ve sokaklarında bir araya gelen göstericilere polis basınçlı su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Bu arada Cumhuriyet Caddesi'nde iş yeri bulunan bir esnaf, kendisine iş yerini kapatması için uyarıda bulunan polis ekiplerine tepki gösterdi.



OLAYLAR YÜKSEKOVA'YA DA SIÇRADI



Yaşananlar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de protesto edildi. İftar sonrası ilçenin Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Basınçlı su ve biber gazı ile yapılan müdahale sonrası gruptakiler ara sokaklara dağıldı. İlçedeki olaylar yer yer devam ediyor.



VALİLİKTEN 15 GÜNLÜK YASAK



Van'da protestolar sürerken valilik 15 gün süreyle kentteki gösteri yürüyüşlerini yasakladı. Van Valiliği'nin sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:



* "Van ili coğrafi sınırları içerisinde 03/04/2024 tarihinden geçerli 17/04/2024 tarihi de dâhil olmak üzere (15) gün süre ile; Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması,



* Yine Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması,



* Yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, başta yukarıda belirtilen paylaşımlarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır."



SİİRT'TEKİ EYLEME MÜDAHALE: GÖZALTILAR VAR



Siirt’te, kararı protesto edenler Saat Kulesi önüne kadar yürüyüş yaparak basın açıklaması yapmak istedi. Polis, yürüyüşe izin vermedi.



Uyarılara rağmen Abdullah Zeydan ile ilgili sloganlar atarak yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti. Ara sokaklara kaçan gruptakilerin bazılar polise taş attı. Çıkan arbedede birçok kişi gözaltına alındı.