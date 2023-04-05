Var olmayan dairelerden sahte seçmen çıktı

Seçimler yaklaşırken seçmen listeleri yayımlandı. Fox TV'nin haberine göre, İstanbul Bakırköy'de bitişik apartmanlarda, var olmayan dairelere kayıtlı 8 sahte seçmen çıktı. Durumu fark eden apartman sakinleri muhtarlara ve nüfus müdürlüğüne itiraz etti.





Apartman sakini bir kadın, durumu "Yazılı olan insanların hiçbirisi bizim evimizde oturmuyor. 47 senedir bu apartmanda oturuyorum, 63 senelik Bakırköylüyüm." şeklinde açıkladı. Başka bir apartman sakini ise "Askıdan teker teker dairelerini ve bina numaralarını aldık. Fark ettik ki bu apartmanda bulunmayan daireler." diye konuştu. Apartman sakini başka bir kadın ise "Bu apartmanda 5 kişi, diğer kısımda 3 kişi. Toplamda 8 kişi sanki oturuyormuş gibi gözüküyorlar ama yoklar." ifadelerini kullandı.





Kapıda 5 zil, 5 posta kutusu olduğu görülen apartmanda, seçmen listelerine bakıldığında 7 daire gözüktüğü ve eklenen 2 daire ile 5 seçmen eklendiği belirtildi. Diğer apartmanda ise 10 daire varken, 11 ve 12 kapı numaralı dairelerin eklenmesiyle birlikte 3 seçmen eklendiği ifade edildi.





Duruma itiraz ettiklerini belirten apartman sakini "İlçe seçime gittik, muhtarlığa gittik. Ertesi gün Nüfus Müdürlüğü'ne gittik. Ama çabalarımız sonucunda gerçekten bir şey yapabildik mi bilmiyoruz." diye konuştu.