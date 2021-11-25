Samanyolu Haber /Gündem / "Vatan haini, çakal soyları, it soyları...” /25 Kasım 2021 15:51

"Vatan haini, çakal soyları, it soyları...”

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya, döviz kuru artışlarını protesto eden yurttaşlara hakaret ve tehditler savurdu. Kaya "Geçinemiyoruz" diyerek eylem yapan yurttaşları “İt soyları, çakal soyları, şerefsizler, vatan hainleri...” sözleriyle hedef aldı.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya, hayat pahalılığına karşı sokağa çıkan vatandaşlara ağır hakaretler etti.

Vatandaşların protestolar sırasında attığı “Hükümet istifa!” sloganlarından rahatsız olan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, “Ne demek ‘sokaklara inelim!’, ‘Hükümet istifa!’… Siz kimsiniz lan? Kimse bu ülkeye diz çöktüremeyecek. Bu ülkenin tokadını en ağır bir şekilde yiyeceksiniz” dedi. Sokağa çıkan vatandaşlara “çakal soyları”, “it soyları” gibi hakaretler savurduğu söz konusu videoda Kaya, eylemlere katılanları da ayrıca “vatan haini” ilan etti.
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