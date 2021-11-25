"Vatan haini, çakal soyları, it soyları...”

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sebati Kaya, hayat pahalılığına karşı sokağa çıkan vatandaşlara ağır hakaretler etti.







Vatandaşların protestolar sırasında attığı “Hükümet istifa!” sloganlarından rahatsız olan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, “Ne demek ‘sokaklara inelim!’, ‘Hükümet istifa!’… Siz kimsiniz lan? Kimse bu ülkeye diz çöktüremeyecek. Bu ülkenin tokadını en ağır bir şekilde yiyeceksiniz” dedi. Sokağa çıkan vatandaşlara “çakal soyları”, “it soyları” gibi hakaretler savurduğu söz konusu videoda Kaya, eylemlere katılanları da ayrıca “vatan haini” ilan etti.