Samanyolu Haber /Gündem / PAKTÜRK okullarının hukuk mücadelesi canlı yayında anlatılacak /25 Kasım 2021 16:13

PAKTÜRK okullarının hukuk mücadelesi canlı yayında anlatılacak

AKP iktidarının yurtdışındaki Türk okullarına el koymak için kurduğu Maarif Vakfı’nın gasp ettiği Pakistan’daki PAKTÜRK okullarının öğretmenleri üç yıldır sürdürdükleri hukuk mücadelesini canlı yayında anlatacak.

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Erdoğan rejiminin ‘terörle iltisaklı’ iftirası atarak 2018 yılında gasp ettiği Pakistan’daki Türk Okulları’nın (PAKTÜRK) öğretmenleri canlı yayında hak ve hukuk  mücadelelerini anlatacak. 27 Kasım Cumartesi günü Avrupa saati ile 19.00’da gerçekleşecek program MC TV ve Hizmetten YouTube kanalından yayınlanacak.

ÖĞRETMENLER YAŞADIKLARI ZORLUKLARI ANLATACAK

Barış Cem Kaya’nın sunacağı programa Sevda Arslan, Züleyha Özşahin, İsmail Nazlı, Engin Yiğit gibi öğretmen ve idarecilerin yanı sıra ilahiyatçı Abdullah Aymaz, gazeteciler Kerim Balcı ve Şemsinur Özdemir de konuk olarak katılacak.

PAKTÜRK öğretmenleri, Pakistan’da geçirdikleri yılları, çeyrek asır boyunca verilen eğitim hizmetlerini, öğrenci ve velilerle kurulan bağları, iş adamlarının verdiği desteği, 2018 sonunda alınan siyasi bir karar sonucu Pakistan’dan nasıl ayrıldıklarını anlatacak. Öğretmenler ayrıca bu süreçte yaşadıkları zorlukları ve Pakistan halkını desteklerinden bahsedecek.

HUKUKİ SÜREÇ İNGİLTERE’DE DEVAM EDİYOR

Diğer konuklar ise İngiltere merkezli London Advocacy Group rehberliğinde yürütülen hukuk mücadelesi kapsamında şu ana kadar neler yapıldığını, bundan sonra hangi adımların atılacağını aktaracak. Programda, PakTurkFile projesinin kapsamı ile kamuoyu oluşturma ve tanıtım çalışmaları çerçevesinde hayata geçirilecek projelere de değinilecek.

Programın bir diğer amacı, PakTurkFile projesi için açılan GoFundMe kampanyasına bağış toplamak. Hedeflenen bağış miktarı 30.000 İngiliz sterlini. Toplanan meblağ, hukuk mücadelesinin yanı sıra bir dizi sosyal ve kültürel faaliyet kapsamında kullanılacak.

PAKTÜRK OKULLARINI TANITMAK İÇİN KİTAPLAR HAZIRLANACAK

Projelerden bazıları şöyle: Oxford Üniversitesi ve benzeri platformlarda PAKTÜRK okullarının anlatılacağı konferans ve paneller düzenlemek, belgesel ve filmler yapmak, 3 farklı dilde kitap çıkarmak, sergiler açmak, albümler hazırlamak.

London Advocacy Group’un denetiminde yapılacak harcamalar belirli aralıklarla kamuoyuna açıklanacak. Kampanya kapsamında hayata geçirilecek projeler detaylı olarak GoFundMe bağış sitesinde açıklanıyor.


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