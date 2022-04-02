Vatandaş sefalet içinde, AKP'lilere 100'er bin lira ballı maaş

Kaynak: 30 Mart 2022 tarihli TÜPRAŞ Genel Kurul Tutanağı, 15 Aralık 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Atama Kararı"

















Maaş tutarlarını (2018-2022) nasıl hesapladım

2018 yılında 15.000 TL net maaş+2 maaş ikramiye

Ort. aylık maaş tutarı: 17.500 TL

Kaynak: 2018 TT Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2019 yılında 15.000 TL x %16,33 (2018 TÜFE)+2 maaş ikramiye

Ort. aylık maaş tutarı: 20.357 TL

Kaynak: 2019 TT Genel Kurul Toplantı Tutanağı



2020 yılında 17.449 TL x %15,18 (2019 TÜFE)+4 maaş ikramiye

Ort. aylık maaş tutarı: 26.797 TL

Kaynak: 2020 TT Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

2021 yılında 20.098 TL x %12,28 (2020 TÜFE)+6 maaş ikramiye.

Ort. aylık maaş tutarı: 33.849 TL

Kaynak: 2021 TT Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

2022 yılında 33.849 TL x %20

Ort. aylık maaş tutarı: 40.618 TL

Kaynak: 2022 TT Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

Türk Telekom Yönetim Kurulu’ndaki 2 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı:



Mahmut Gürcan

Cengiz Yavilioğlu

Türk Telekom Yönetim Kurulu’ndaki 3 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı:



Ömer Fatih Sayan

Selim Dursun

Enver İskurt 2019 yılında 15.000 TL x %16,33 (2018 TÜFE)+2 maaş ikramiye2020 yılında 17.449 TL x %15,18 (2019 TÜFE)+4 maaş ikramiye2021 yılında 20.098 TL x %12,28 (2020 TÜFE)+6 maaş ikramiye.2022 yılında 33.849 TL x %20Türk Telekom Yönetim Kurulu’ndaki 2 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı:Türk Telekom Yönetim Kurulu’ndaki 3 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı:

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı AKP'li Yunus Elitaş’ın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığının yanı sıra TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi yapıldığını açıkladı.Bakan Yardımcılığı maaşının 39 bin 537 lira olduğunu belirten Yavuzyılmaz, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden de ayda 67 bin 500 lira alan Elitaş'ın aylık toplam gelirinin 107 bin 37 liraya yükseldiğini aktardı.Yavuzyılmaz, kaynak olarak 15 Aralık 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile 30 Mart 2022 tarihli TÜPRAŞ Genel Kurul tutanağını paylaştı.Yavuzyılmaz'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:"AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı’ın TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi yapıldığını da tespit ettik.Bakan Yrd. maaşı: 39.537 TLTÜPRAŞ YK aylık ücreti: 67.500 TL