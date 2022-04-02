Samanyolu Haber /Politika / Vatandaş sefalet içinde, AKP'lilere 100'er bin lira ballı maaş /02 Nisan 2022 12:02

Vatandaş sefalet içinde, AKP'lilere 100'er bin lira ballı maaş

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’ın TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi de yapıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı AKP'li Yunus Elitaş’ın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığının yanı sıra TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi yapıldığını açıkladı.

Bakan Yardımcılığı maaşının 39 bin 537 lira olduğunu belirten Yavuzyılmaz, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden de ayda 67 bin 500 lira alan Elitaş'ın aylık toplam gelirinin 107 bin 37 liraya yükseldiğini aktardı.

Yavuzyılmaz, kaynak olarak 15 Aralık 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile 30 Mart 2022 tarihli TÜPRAŞ Genel Kurul tutanağını paylaştı.

Yavuzyılmaz'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’ın TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi yapıldığını da tespit ettik.

Bakan Yrd. maaşı: 39.537 TL

TÜPRAŞ YK aylık ücreti: 67.500 TL

Aylık toplam gelir: 107.037 TL

Kaynak: 30 Mart 2022 tarihli TÜPRAŞ Genel Kurul Tutanağı, 15 Aralık 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Atama Kararı"




Maaş tutarlarını (2018-2022) nasıl hesapladım
  • 2018 yılında 15.000 TL net maaş+2 maaş ikramiye
  • Ort. aylık maaş tutarı: 17.500 TL
  • Kaynak: 2018 TT Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2019 yılında 15.000 TL x %16,33 (2018 TÜFE)+2 maaş ikramiye
  • Ort. aylık maaş tutarı: 20.357 TL
  • Kaynak: 2019 TT Genel Kurul Toplantı Tutanağı


2020 yılında 17.449 TL x %15,18 (2019 TÜFE)+4 maaş ikramiye
  • Ort. aylık maaş tutarı: 26.797 TL
  • Kaynak: 2020 TT Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

2021 yılında 20.098 TL x %12,28 (2020 TÜFE)+6 maaş ikramiye.
  • Ort. aylık maaş tutarı: 33.849 TL
  • Kaynak: 2021 TT Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

2022 yılında 33.849 TL x %20
  • Ort. aylık maaş tutarı: 40.618 TL
  • Kaynak: 2022 TT Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

Türk Telekom Yönetim Kurulu’ndaki 2 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı:

  • Mahmut Gürcan
  • Cengiz Yavilioğlu

Türk Telekom Yönetim Kurulu’ndaki 3 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı:

  • Ömer Fatih Sayan
  • Selim Dursun
  • Enver İskurt
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vatandaş sefalet içinde, AKP'lilere 100'er bin lira ballı... Sonraki Haber >>

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

İşte Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

'İftar Zamanı'

'İftar Zamanı'

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Bu da oldu: Boş dürüm 10 TL

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Yunan sınırında yaşanan geri itmeler Belçika Federal Parlamentosu’nda

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Sedat Peker ortaya çıktı

Sedat Peker ortaya çıktı

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:05