Vatandaş sefalet içinde, AKP'lilere 100'er bin lira ballı maaş

Bakan Yardımcılığı maaşının 39 bin 537 lira olduğunu belirten Yavuzyılmaz, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden de ayda 67 bin 500 lira alan Elitaş'ın aylık toplam gelirinin 107 bin 37 liraya yükseldiğini aktardı.
Yavuzyılmaz, kaynak olarak 15 Aralık 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile 30 Mart 2022 tarihli TÜPRAŞ Genel Kurul tutanağını paylaştı.
Yavuzyılmaz'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’ın TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi yapıldığını da tespit ettik.
Bakan Yrd. maaşı: 39.537 TL
TÜPRAŞ YK aylık ücreti: 67.500 TL
Aylık toplam gelir: 107.037 TL
Kaynak: 30 Mart 2022 tarihli TÜPRAŞ Genel Kurul Tutanağı, 15 Aralık 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Atama Kararı"
Maaş tutarlarını (2018-2022) nasıl hesapladım
- 2018 yılında 15.000 TL net maaş+2 maaş ikramiye
- Ort. aylık maaş tutarı: 17.500 TL
- Kaynak: 2018 TT Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2019 yılında 15.000 TL x %16,33 (2018 TÜFE)+2 maaş ikramiye
- Ort. aylık maaş tutarı: 20.357 TL
- Kaynak: 2019 TT Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2020 yılında 17.449 TL x %15,18 (2019 TÜFE)+4 maaş ikramiye
- Ort. aylık maaş tutarı: 26.797 TL
- Kaynak: 2020 TT Genel Kurulu Toplantı Tutanağı
2021 yılında 20.098 TL x %12,28 (2020 TÜFE)+6 maaş ikramiye.
- Ort. aylık maaş tutarı: 33.849 TL
- Kaynak: 2021 TT Genel Kurulu Toplantı Tutanağı
2022 yılında 33.849 TL x %20
- Ort. aylık maaş tutarı: 40.618 TL
- Kaynak: 2022 TT Genel Kurulu Toplantı Tutanağı
Türk Telekom Yönetim Kurulu’ndaki 2 Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı:
- Mahmut Gürcan
- Cengiz Yavilioğlu
Türk Telekom Yönetim Kurulu’ndaki 3 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı:
- Ömer Fatih Sayan
- Selim Dursun
- Enver İskurt