Çanakkale Köprüsü’nden geçiş rakamları bize neler söylüyor?

Çanakkale Boğazı’ndan feribotla taşınan araç sayısı kaç?













GESTAŞ verileri ne diyor?





Bu sayı 2018 için 4 milyon 185 bin ve 2017’de 4 milyon 224 bin. Bu verilere göre 2019’da günlük ortalama 12,4 bin, 2018’de 11,5 bin ve 2017’de 11,6 bin yapıyor. Günlük ortalama 12 bin 500’ü geçmiyor.









İstanbul Boğazı’ndan geçen araç sayısı kaç?













1915 Çanakkale Köprüsü’nden kaç araç geçti?





1915 Çanakkale Köprüsü açılmadan önce vapurla günlük ne kadar araç geçiyordu? Çanakkale Köprüsü’nden günlük 45 bin araç geçer mi? İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinden günlük kaç araç geçiyor? Faaliyete başladıktan sonra 15 Çanakkale Köprüsü’nden günlük kaç araç geçiyor?Çanakkale Boğazı’ndan feribotla geçen araç sayısına dair 2014-2021 yıllarına ait veriler mevcut. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın “Kabotaj Hatlarında Taşınan Araç Sayısı” Çanakkale bölgesine dair verileri içeriyor.Ancak bakanlığın sitesinde şu an sadece 2020 ve 2021 yılı verileri bulunuyor. 2018 ve 2019 yıllarına bakanlık sitesinin arşivinde arama yapınca bulmak mümkün. 2014 ve 2015 yılları ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sitesindeki bir raporda yer alıyor.Söz konusu verilere göre 2021 yılında Çanakkale bölgesinde “Kabotaj Hatlarında Taşınan Araç Sayısı” 3 milyon 485 bin oldu.Bu hatlar şöyle: Gelibolu-Çardak, Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat, Karabiga-Tekirdağ-Bandırma, Kabatepe-Gökçeada ve G.Yükyeri-Bozcaada.Günlük ortalama ise 9,5 bin araca denk geliyor. 2020’de 3 milyon 24 bin araç taşınırken günlük ortalama 8,3 bin oldu. 2019’da yıllık geçen araç sayısı 3 milyon 405 bin, günlük geçen ortalama araç sayısı ise 9,3 bin oldu.2018’de feribotlarla taşınan araç sayısı 3 milyon 264 bin olurken, günlük ortalama 8,9 bine denk geldi.2015 yılında taşınan araç sayısı 2 milyon 578 bin; günlük ortalama 7,1 bin. 2014’te taşınan araç sayısı ise 2 milyon 437 bin olurken günlük ortalama 6,7 bin seviyesinde kaldı.Öte yandan, bakanlık sitelerinde yer alan bilgilerden biraz daha yüksek sayılar açıklayanlar da var. Çanakkale Özel İdaresi’ne bağlı GESTAŞ altı hata hizmet veriyor. GESTAŞ’ın sitesinde bu konuda bilgi yok. Ancak Sözcü Gazetesi’nin haberine göre Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren 2019 yılında taşınan araç sayısının 4 milyon 537 bin olduğunu söyledi.CHP Grup Başkanvekili Altay da mecliste düzenlediği basında toplantısında kaynak göstermeden feribotla Çanakkale Boğazı'ndan günlük ortalama 10-15 bin aracın geçtiğini söyledi.AA’nın haberine göre 2019 yılı Kurban Bayramı’nda 5 günde Çanakkale Boğazı’ndan 92 bin 901 araç taşınmıştı. Yaz aylarında ve bayram döneminde günlük ortalama 18 bin 580 olmuştu.1915 Çanakkale Köprüsü için verilen günlük 45 bin geçiş garantisinin gerçekçi olup olmadığı tartışılırken sık sık İstanbul Boğazı’ndan geçen araç sayısı ile karşılaştırılıyor.Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (eski adı Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nden yıllık geçen araç sayılarını açıklıyor. İki köprüden geçen günlük ortalama araç sayısı son 20 yılda 327 bin ile 418 bin arasında değişiyor.2001’de günlük 327 bin araç bu iki köprüden geçerken bu sayı 2007’de 404 bine kadar çıktı. 2013 yılında ise 418 bin ile en yüksek seviyeyi gördü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Marmaray’ın devreye girmesiyle bu sayı kademeli olarak düşmeye başladı. 2019 yılında 15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerinden günlük ortalama 322 bin araç geçti.1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022’de hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamasına göre açılışının ilk haftasında köprüden geçiş ücretsizdi. Günlük ücretsiz araç geçiş sayısı hafta içi 20 bine ulaşırken hafta sonu 40 bine yaklaştı.Ücretli döneme ilişkin ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Mart son haftasında bir gün için veri açıkladı. Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü’nden günlük 6 bin araç geçtiğini duyurdu.Feribotla geçiş ücreti köprü geçiş ücretinden daha düşük. Bu durumun köprü trafiğini nasıl etkileyeceği merak konusu.