Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaş derdini anlattı, vali böyle güldü /07 Şubat 2023 15:21

Vatandaş derdini anlattı, vali böyle güldü

Depremin vurduğu Adıyaman'da dertlerini anlatmaya çalışan depremzedelere Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar gülerek karşılık verdi. Tepki gösteren vatandaşlar valinin tavrına isyan etti.

Vatandaş derdini anlattı, vali böyle güldü

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Adıyaman sahipsiz, nerede yardımlar” diyerek tepki gösteren depremzedelere gülerek karşılık verdi. Vali Çuhadar’ın gülmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kahramanmaraş’ta ilki dün sabaha karşı 04.17, ikincisi öğle saatlerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ve takip eden artçı sarsıntılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybederken binlerce vatandaş enkaz altında kaldı.

Deprem felaketinden en çok etkilenen şehirler arasında olan Adıyaman’da vatandaşlar Vali Çuhadar’a tepki gösterdi.

Depremzedelerin, “Adıyaman sahipsiz, nerede yardımlar” şeklinde bağırdığı anlarda Vali Mahmut Çuhadar’ın gülmesi tepkilere neden oldu.
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