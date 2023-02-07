DSÖ'ye göre can kaybı 8 kat artabilir; Bu da yaklaşık 25-30 bin kişi demek

Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı.







Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 3 bin 500 kişi hayatını kaybetti ve rakam her dakika artıyor.





DSÖ: ÖLÜ SAYISI 8 KAT ARTABİLİR



Dünya Sağlık Örgütü, enkazlarda daha fazla ölü sayısı olabileceğini belirterek, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin 8 kat artabileceği uyarısında bulundu. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetmiş olacak.







CNN’de yer alan habere göre, depreme ilişkin açıklama yapan DSÖ’nün Avrupa’dan sorumlu üst düzey yetkilisi Catherine Smallwood, “Maalesef depremlerde hep aynı şeyi görüyoruz. Ölen ya da yaralanan sayısı önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde artabilir” dedi.







Smallwood, kötü hava koşullarının bölgede tehlikeleri artıracağını da sözlerine ekledi.