Samanyolu Haber /Gündem / DSÖ'ye göre can kaybı 8 kat artabilir; Bu da yaklaşık 25-30 bin kişi demek /07 Şubat 2023 15:21

DSÖ'ye göre can kaybı 8 kat artabilir; Bu da yaklaşık 25-30 bin kişi demek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 3 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, meydana gelen depremler nedeniyle ölü sayısının 8 kat artabileceği konusunda uyardı. Bu da mevcut rakamlara göre yaklaşık 25-30 bin kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği anlamına geliyor.

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Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 3 bin 500 kişi hayatını kaybetti ve rakam her dakika artıyor. 

DSÖ: ÖLÜ SAYISI 8 KAT ARTABİLİR
Dünya Sağlık Örgütü, enkazlarda daha fazla ölü sayısı olabileceğini belirterek, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin 8 kat artabileceği uyarısında bulundu. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetmiş olacak.

CNN’de yer alan habere göre, depreme ilişkin açıklama yapan DSÖ’nün Avrupa’dan sorumlu üst düzey yetkilisi Catherine Smallwood, “Maalesef depremlerde hep aynı şeyi görüyoruz. Ölen ya da yaralanan sayısı önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde artabilir” dedi.

Smallwood, kötü hava koşullarının bölgede tehlikeleri artıracağını da sözlerine ekledi.
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