Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaş yine dövize yüklendi /03 Eylül 2020 17:43

Vatandaş yine dövize yüklendi

Yurttaşın, 2 haftadır gerileyen döviz talebi yeniden yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta döviz hesaplarındaki toplam döviz tutarı 604 milyon dolarlık artışla 217 milyar 868 milyon dolara çıktı.

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Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka istatistiklerine göre, 28 Ağustos haftasında yurt içi yerleşiklerin hesaplarındaki döviz tutarı 217 milyar 868 milyon dolara ulaştı. Bu rakam bir önceki haftaya göre 604 milyon dolarlık artış anlamına geliyor.

Hesaplardaki döviz tutarı ağustos ayının ilk haftasında 219 milyar doları aşarak rekor seviyelere ulaşmıştı.

BİREYSEL HESAPLARDAKİ DÖVİZ TUTARI ARTTI; TİCARİ DE AZALDI

Geçtiğimiz hafta bireysel hesaplardaki döviz artışı 787 milyon dolar olurken ticari hesaplarda 183 milyon dolar karşılığı döviz satışı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta itibarıyla bireysel hesaplardaki toplam döviz tutarı 135 milyar 49 milyon dolar; ticari hesaplardaki döviz tutarı ise 82 milyar 819 milyon dolar oldu.


 
YURTTAŞ DOLAR SATTI; AVRO VE ALTIN ALDI

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye'deki bankalarda bulunan döviz mevduatlar döviz cinsi bakımından hareketleri incelendiğinde, dolar hesaplarının 819 milyon dolar azaldığı buna karşılık Avro hesapların dolar karşlığının ise 809 milyon dolar arttığı görülüyor. Altın hesaplarındaki artış ise 599 milyon dolar oldu. Döviz cinslerine göre hesapların toplam büyüklükleri şöyle oluştu; 117 milyar 252 milyon dolarlık kısmı ABD Doları; 63 milyar 975 milyon dolarlık karşılığı Avro; 3 milyar 860 milyon dolarını ise diğer döviz türleri. Kıymetli maden hesaplarının dolar cinsinden karşılığı ise 32 milyar 781 milyon dolar.
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