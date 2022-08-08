Vatandaş artık semt pazarına dahi kredi kartıyla çıkıyor

Yüksek enflasyonal birlikte ekonomik kriz ortamının devam ettiği Türkiye'de vatandaşlar kredi kartlarına yüklenirken, yapılan yeni bir açıklamada semt pazarlarında dahi kartla yapılan alışveriş oranının artış eğiliminde olduğu ifade edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Tüketici Birliği Federasyonunun, ‘Cüzdanımızda Ne Var?’ başlıklı temmuz ayı raporu yayımlandı. Tüketici Birliği Federasyonunun, ‘Cüzdanımızda Ne Var?’ başlıklı temmuz ayı raporu yayımlandı.

Araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 33’ü kredi kart hesap özetinin tamamını ödeyemiyor. Borcunu öteleyen tüketiciler 20 milyonu bulurken üç aydır bu sayıda artış yaşanıyor.Geçen ay yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “36 milyon kredi kartının limiti dönem bitmeden dolmaktadır. Semt pazarlarında dahi kredi kartı kullanımının arttığı tespit edildi. Bu sonuç, kredi kartı harcamalarının büyük oranda tüketicinin yaşamını sürdürmesi için zorunlu olarak satın almak zorunda olduğu kalemlerde gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında konunun ele alınacağı duyurulmuş, ancak toplantı sonrası açıklama yapılmamıştır” dedi.