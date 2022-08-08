Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığına seçilen Gustavo Petro yemin etti

Kolombiya'da 19 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini kazanan Gustavo Petro, yeni cumhurbaşkanı olarak yemin etti.Petro, tarihi Bolivar Meydanı'nda düzenlenen ve 100 bin kişinin katıldığı törende, Cumhuriyet Kongresi Başkanı Roy Barreras tarafından başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevini Ivan Duque'den devraldı.Yemin törenine Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve İspanya Kralı 6. Felipe de katıldı.Yeminin ardından kitleye seslenen Petro, silahlı gruplara silah bırakma çağrısında bulunarak, "Kolombiya'da barışın mümkün olması için diyalog, birbirimizi anlamamız, ortak yollar bulmamız ve değişiklikler inşa etmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.Petro, silah bırakılması karşılığında gerekli yasal koşulların sağlanacağını belirterek, "Kolombiya'nın her köşesine barış ve sükuneti getirmek için yorulmadan çalışacağız. Bu, barış hükümetidir ve bu şekilde hatırlanacak. Ülkenin tüm bölgelerinde sosyal diyalog hakim olacaktır." dedi.Görevi süresince en öncelikli konularından birinin yolsuzluğa sıfır tolerans olacağını vurgulayan Petro, "Çalınanları kurtaracağız, bir daha yapılmaması için caydırıcı uygulamaları devreye alacağız. Yolsuzlukla kararlı ve etkin şekilde mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu. Petro, hiç kimsenin kanundan ve yasalardan üstün olmadığını kaydederek, törene katılan destekçilerine ve davetlilere teşekkür etti.