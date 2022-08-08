Samanyolu Haber /Dünya / "Stratejik tesisleri Rus yanlısı Güney Osetya'ya devretti" /08 Ağustos 2022 21:28

"Stratejik tesisleri Rus yanlısı Güney Osetya'ya devretti"

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikhail Saakaşvili ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getiren Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Saakaşvili'nin ülkedeki stratejik tesisleri Rus yanlısı ve ayrılıkçı Güney Osetya'ya devrettiğini öne sürdü.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İrakli Garibaşvili, Ağustos 2008'de Güney Osetya ile yaşanan askeri çatışmanın ardından dönemin Cumhurbaşkanı Mikhail Saakaşvili'nin ülkenin stratejik tesislerini Güney Osetya'ya devrettiğini, Rusya ile vizeyi kaldırdığını ve Rusya'ya karşı herhangi bir yaptırım uygulamadığını söyledi.

Garibaşvili, Mihail Saakaşvili'ye seslenerek, şunları söyledi:

"Saakaşvili ve ekibi vatanseverliği tasvir ettiklerinde, onlara şunu hatırlatmak istiyorum: Ağustos 2008 savaşından birkaç ay sonra, Saakaşvili stratejik tesisleri Rus devlet kuruluşlarına devretmeye başladı ve Rus vatandaşlarına yönelik vize rejimini tek taraflı olarak kaldırdı. Ayrıca, savaştan sonra, Rusya'ya karşı yaptırımlar bile organize etmek için herhangi bir eylemde bulunmadı."
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