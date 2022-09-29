Samanyolu Haber /Gündem / Vekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel ile ilgili yeni gelişme /29 Eylül 2022 21:18

Vekilliği düşürülen HDP'li Semra Güzel ile ilgili yeni gelişme

Vekilliği düşürülen ve PKK terör örgütüyle bağlantısı nedeniyle tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile ilgili soruşturmadaki iddianamenin tamamlandığı ifade edildi.

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Bölücü terör örgütü PKK ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile ilgili soruşturmadaki iddianamenin tamamlandığı ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, hakkında soruşturmadaki iddianame tamamlandı.

Dokunulmazlığı kaldırılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında 2 Eylül’de İstanbul’da gözaltına alınmış, 3 Eylül’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Semra Güzel hakkında “terör örgütü üyesi olma” suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Güzel hakkında hazırlanan iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
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