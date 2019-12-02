Venedikliler referandumda bölünmeye hayır dedi

Venedik'te akşam saatleri itibariyle 206 bin potansiyel seçmenden sadece yüzde 18.6’sı sandık başına gitti ve referandumun geçerli olması için yerel saatle 23:00'e kadar gereken yüzde 50’lik sınırın çok gerisinde kaldı.







1926 yılında anakaraya petrokimya fabrikası yapılmasından sonra Venedik ve Mestre tek bir yönetim altında birleştirilmişti. O dönem Venedik ve bağlı adalarındaki toplam nüfus Mestre’nin altı katı civarındaydı.





Yıllar içerisinde Mestre’ye yapılan yeni fabrikalar ve iş imkanlarının yanı sıra Venedik’teki yerel halkın aşırı turizm ve su baskınları nedeniyle adaları terk etmesiyle bu durum tersine döndü.





Venedik'in nüfusu azaldı





Euronews’in haberine göre; halihazırda Venedik ve adalarında 91 bin kişi yaşarken Mestre’nin nüfusu 177 binin üzerinde.





Aynı amaçla 1979, 1989, 1994 ve 2003’te yapılan referandumlarda birlikte kalmadan yana sonuçlar çıkmıştı. Öte yandan ayrılmayı destekleyen oyların büyük bir kısmı anakaradaki Mestre’den gelmişti.





Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro’da halkı referanduma katılmamaya davet etmiş ve bölünme halinde malvarlıklarının paylaşılması aşamasında şehrin yıllar boyunca bürokrasi ve dava süreçlerine boğulacağını savunmuştu.