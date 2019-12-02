Samanyolu Haber /Dünya / Venedikliler referandumda bölünmeye hayır dedi /02 Aralık 2019 10:13

Venedikliler referandumda bölünmeye hayır dedi

Venedikliler şehrin ikiye bölünmesi için yapılan referanduma düşük katılım göstererek geçersiz olmasını sağladı. Böylece anakarada bulunan Mestre ile Venedik ve ona bağlı 11 ada tek bir belediye altında kalmaya devam edecek.

SHABER3.COM

Venedik'te akşam saatleri itibariyle 206 bin potansiyel seçmenden sadece yüzde 18.6’sı sandık başına gitti ve referandumun geçerli olması için yerel saatle 23:00'e kadar gereken yüzde 50’lik sınırın çok gerisinde kaldı.

1926 yılında anakaraya petrokimya fabrikası yapılmasından sonra Venedik ve Mestre tek bir yönetim altında birleştirilmişti. O dönem Venedik ve bağlı adalarındaki toplam nüfus Mestre’nin altı katı civarındaydı.

Yıllar içerisinde Mestre’ye yapılan yeni fabrikalar ve iş imkanlarının yanı sıra Venedik’teki yerel halkın aşırı turizm ve su baskınları nedeniyle adaları terk etmesiyle bu durum tersine döndü.

Venedik'in nüfusu azaldı

Euronews’in haberine göre; halihazırda Venedik ve adalarında 91 bin kişi yaşarken Mestre’nin nüfusu 177 binin üzerinde.

Aynı amaçla 1979, 1989, 1994 ve 2003’te yapılan referandumlarda birlikte kalmadan yana sonuçlar çıkmıştı. Öte yandan ayrılmayı destekleyen oyların büyük bir kısmı anakaradaki Mestre’den gelmişti.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro’da halkı referanduma katılmamaya davet etmiş ve bölünme halinde malvarlıklarının paylaşılması aşamasında şehrin yıllar boyunca bürokrasi ve dava süreçlerine boğulacağını savunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Venedikliler referandumda bölünmeye hayır dedi Sonraki Haber >>

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Artvin’de korkutan heyelan!

Artvin’de korkutan heyelan!

İstanbullular adına soruyorum

İstanbullular adına soruyorum

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

MHP'ye dokunan yanıyor!

MHP'ye dokunan yanıyor!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:09:25