Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'da asgari ücrete %300 zam: 2,5 dolara çıktı! /02 Mayıs 2021 13:33

Venezuela'da asgari ücrete %300 zam: 2,5 dolara çıktı!

Tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini geçiren Venezuela'da hükümet artan enflasyon karşısında aylık asgari ücreti yüzde 289 artırdı.

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Çalışma Bakanı Eduardo Pinate, asgari ücretin bu ay itibariyle 1.8 milyon bolivar'dan (5,3 TL) 7 milyon bolivara (2,5 dolar / 20 TL) çıkacağını söyledi. Böylece asgari ücret, yerel para birimine göre yüzde 300'e yakın artırılmış oldu.

Euronews'te yer alan habere göre 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliği kapsamında konuşan Pinate, asgari ücretin yanı sıra devletin gıda ikramiyesinin de artırılacağını sözlerine ekledi.

Gıda yardımından da faydalanan asgari ücretli bir kişi aylık 3,5 dolar gelir elde edecek. Venezuelalılar bununla ancak bir kilo peynir ve bir litre süt satın alabilir.
Ülkede bir aylık asgari ücretin karşılığı bir kilo peynir

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro hükümeti bu yıl asgari ücreti iki kez artırdı ve ülke koronavirüs salgınının yanı sıra, şiddetli bir durgunluk ve hiper enflasyon durumu ile karşı karşıya kaldı.

İki yıl önce yetkililer, ekonomideki kontrolleri gevşeterek dövizle daha fazla işlem yapılmasına izin vermelerine rağmen, birçok işçi yerel para birimi olan ve değerini kaybetmiş olan bolivar cinsinden maaş almaya devam ediyor.

Dünyanın en yüksek enflasyonu

IMF'nin verilerine göre yüzde 5500 enflasyon ile Venezuela dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip ülke.

Son 7 yılda ekonomisi yüzde 90 küçülen Venezuela yakın tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.

Venezuela Merkez Bankası’nın (BCV) yayımladığı verilere göre ülke 2020 yılını yüzde 2.959,8 enflasyon oranıyla kapattı. Son 5 yılda her 6 kişiden biri göç etmek zorunda kaldı.
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