Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'da Maduro yönetimi hakkında soruşturma /04 Kasım 2021 20:00

Venezuela'da Maduro yönetimi hakkında soruşturma

Merkezi Hollanda'nın başketi Lahey'de olan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Venezuela hükümeti hakkında resmi soruşturma başlattı. ICC, Nicolás Maduro yönetiminin 2017'deki hükümet karşıtı gösterilerde "insanlığa karşı suç işlediği" iddiasını inceliyor.

SHABER3.COM

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ICC Başsavcısı Karim Khan'ın, gösterilere yönelik orantısız müdahale ve muhaliflere baskı iddiaları konusunda, "gerçeği ortaya çıkarmak için bir sonraki aşamaya geçmeye karar verdiğini" söyledi.

Maduro, "Bu görüşe katılmasak da karara saygı duyuyoruz" dedi.Venezuela'da 2017 yılından başlayan ve aylarca devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında, güvenlik güçlerinin çok sayıda göstericiyi keyfi şekilde gözaltına aldığı, bazı göstericilere işkence yaptığı ve kötü muamelede bulunduğu öne sürülmüştü.

Lahey'deki mahkeme, 2018 yılından bu yana Venezuala'daki iddiaları araştırıyor. Uluslararası mahkeme, 2020 yılında Maduro yönetiminin "insanlığa karşı suç işlediğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Venezuela'da Maduro yönetimi hakkında soruşturma Sonraki Haber >>

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Koca yürekli Keanu Reeves

Koca yürekli Keanu Reeves

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:42:04