Video krizinin ardından Özel'den istifa açıklaması

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre CHP'de yaşanan video krizinin ardından gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bazı isimlerin istifalarının istendiği yönündeki bilgilere CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den sert yanıt geldi.



Özel, MYK'da böyle bir konunun gündeme gelmediğini kendisinin de istifa etmeyeceğini açıkladı.



“İSTİFA ETMEYECEĞİM”



Özel, “Partimizin iç mevzuatında grup yöneticileri için görevden alma gibi bir mekanizma bulunmamaktadır. Grup Başkanlığına aday olduğumu ve bu göreve başka talipli varsa yarışa hazır olduğumu ilan etmiştim. Bugün yaşanan tartışmalar üzerine de görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim” dedi.



“ÇARE ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ”



Özel, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



*Geçirdiğimiz seçim sürecinden sonra 12 yıldır milletvekili olarak ve son 8 yıldır Grup Başkanvekili ve Grup Başkanı olarak görev yaptığım partimde içinde bulunduğumuz süreçle ilgili hemen herkesle her platformda oturdum, konuştum, konuşmaya da devam edeceğim.



*Çünkü 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşadığımız seçim mağlubiyetinin ardından, ülkemizin geleceği için partimiz adına bir çare ve bir çıkış arıyoruz. Seçimin tabanımız ve yurttaşlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğa, küskünlüğe, partimize yöneltilen öfkeye ve partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz.



*Başta Genel Başkan, yıllardır siyaset yaptığımız yol arkadaşlarımızı kırmadan, ancak yurttaşlarımızın, tabanımızın ve örgütümüzün bizlerden beklentilerini karşılayacak bir çare arayışı içindeyiz. 28 Mayıs'tan sonra kamuoyu önünde verdiğim tüm demeçlerde de bunun yolunu aradığımızı anlatmaya çalışıyorum.



“SÜRECİN SAĞLIKLI İLERLEMESİNİ İSTİYORUZ”



*Partimiz olağan kurultay sürecine girmiştir, bu sürecin sağlıklı işlemesini istiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı fikir alışverişinde bulunmak, istişare etmek ve ortak aklı aramaktır. Bu nedenle bu sürece zarar vereceğini düşündüğümüz örgütümüzde yaşanan bazı görevden almalarla ilgili arkadaşlarımızla istişare yaptık, bundan daha doğal bir şey yoktur.



*Bu toplantıya özel bir gizlilik atfetmemize rağmen, toplantının kaydedilerek servis edilmesi ve bu toplantının “ihanet” başlığı altında yansıtılması partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir.



*Bir toplantının ses veya görüntü kaydını katılımcıların rızası olmaksızın elde etmek ve yayınlamak özel hayatın gizliliğini ihlal eden ağır bir suçtur. Hukuka ve ahlaka aykırı bu yöntemi uygulayanlar, CHP’nin demokrasi kültürüne, tarihine, kurumsal kimliğine yabancı olduklarını göstermektedir.



“TOPLANTIDA GÜNDEME GELMEDİ”



*Bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantımız dün akşam saatlerinde ilan edildiğinde seçim bölgem Manisa'daydım ve toplantının gündeminin yalnızca bazı örgütlere yapılacak görevlendirmeden ibaret olacağı bilgisini alınca Ankara'daki toplantıya katılmadım.



*Bazı yayın organlarına Merkez Yönetim Kurulu toplantısında grup yönetiminden bazı isimlerin görevden alınması ya da istifalarının istendiği bilgileri yansıdı.



*Bu konunun toplantıda hiç gündeme gelmediğini öğrendim, bazı MYK üyelerinin bu konuda talepleri gündeme getirdiğini söylediğini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilmiş Parti Meclisi üyeleridir. Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ise Meclis Grubunca seçilmektedir. Partimizin iç mevzuatında grup yöneticileri için görevden alma gibi bir mekanizma bulunmamaktadır.



*Dönem başında Grup Başkanlığına aday olduğumu ve bu göreve başka talipli varsa yarışa hazır olduğumu ilan etmiştim. Bugün yaşanan tartışmalar üzerine de görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim.



*Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan ve her gün bir umut arayan milyonlara karşı görevimiz var. Biz daha cesur olacağız, daha büyük adımlar atacağız ve hedefimize ulaşacağız. CHP yeniden herkesin umudu olacaktır, bunu sağlayacağız.