TFF resmen açıkladı: Ligden çekildiler

Sözcü'de yer alan habere göre TFF’nin incelemeleri sonucu Yeni Malatyaspor‘un lige devam edemeyecek şartlarda olmasından dolayı Trendyol 1. Lig’in bu sene 18 takımla oynanacağı açıklandı.



Yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor’un bu sezon da lige devam edecek şartlara sahip olmadığı gerekçesiyle ligde yer almayacağı açıklandı.



Ayrıca fikstür çekiminde Trendyol 1. Lig’in 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 12 Mayıs 2024’te sona ereceği açıklandı.



