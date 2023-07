İngiliz istihbaratı MI6 Rus muhalifleri casus olarak işe aldığını açıkladı

BBC News'ten Frank Gardner ve Marie Jackson'ın haberine göre çok sayıda Rus'un silahlı kuvvetlerin Ukrayna şehirlerini yerle bir etmesini izlerken "dehşet içinde" kaldığını ifade eden Moore "Askerlerinin bir kardeş ülkeyi harap etmesini korku içinde izliyorlar," dedi.



"Kan akmasını durdurmak için çalışmak üzere İngiliz istihbarat teşkilatına katılmak isteyen her Rus'a kapılarının açık olduğunu" belirten MI6 Başkanı, "Yardım tekliflerini ihtiyat ve profesyonellikle karşılayacağız. Sırları bizimle her zaman güvende olacak," sözlerini ekledi.



"C" olarak bilinen Moore, bu yıl ilk kez yaptığı kamuya açık toplantısını Prag'taki İngiltere Büyükelçiliği'nde düzenledi.



Burayı seçme nedeni Prag Baharı'nın Rus tanklarıyla sona ermesinin 55. yılı olması.



O dönem komünist olan Çek Cumhuriyeti'ne 250 bin asker girmiş, ülkeyi liberalleştirmek adına yapılan reformlar bastırılmıştı.



Rusların "atalarının 1968'de yaşadığıyla aynı çelişki ve aynı vicdan azabı" karşısında müdacele etiğini belirten Moore "İçten içe Putin'in yoldaş bir Slav milletine saldırmasınının korkakça olduğunu, bunun yalan ve fantazi sisi olduğunu biliyorlar. Onları diğerlerinin 18 aydır yaptığını yapmaya ve bizimle el ele vermeye davet ediyorum" dedi.



Moore, 24 Haziran'da ağır silahlı Wagner paralı askerlerinin Moskova'nın 200 kilometre yakınına kadar gelmesine şaşırdığını itiraf etti.



Putin'in Wagner lideri Yevgeni Prigojin'le anlaşma yapmaya zorlanmasının küçük düşürücü olduğunu söyledi.



Wagner, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'daki en kanlı çatışmaların bazılarında savaştı.



Ancak paralı askerlerin kısa süreli ayaklanmasının ardından Prigojin'in nerede olduğu bilinmiyor.



Moore, bilindiği kadarıyla Prigojin'in hayatta olduğunu belirtti.



Ukrayna savaşının sona ermesi için çözümün kolay olduğunu ekleyen Moore, "Rusya'nın askerlerini geri çekmesi gerekiyor," dedi.



Nükleer silahla ilgili soruya "Prigojin'e karşı gerçekten savaşmadı, kendini kurtarmak için Belarus liderinin arabuluculuğunu kullanarak anlaşma yaptı. Putin'in kafasının içini göremiyorum, ancak savaşın tırmanışı ve nükleer silahlar hakkında konuşan insanlar Putin ve etrafındaki bir avuç yandaş. Bu sorumsuzca, pervasızca ve Ukrayna'ya olan desteğimizi zayıflatmak için tasarlanıyor, ancak işe yaramayacak," dedi.



Moore, yapay zekâ konusunda ise bu teknolojinin Rusya'nın silah mühimmatına zarar vermek için kullanıldığını söyledi ancak makinaların insan casusların yerini almayacağını belirtti.



İnsan ajanların hiçbir zaman pasif bilgi toplayıcısı olmadığını ve bazen bir hükümetin ya da terörist grubun kararlarını etkileyebildiğini belirtti.



Moore teknolojinin "ürkütücü bir hızla" ilerlediğini de söyledi.



Ekiplerinin yapay zekâyı kullandığını ancak insanların farklı durumlarda verdikleri tepkilerle ilgili kendi yargılarından faydalandıklarını ekledi.



MI6 Başkanı "Kendi yeteneklerini yapay zekâyla birleştiriyorlar," dedi.



Ancak Moore yapay zekânın düşman devletler tarafından "sakıncalı, pervasızca ve etik dışı yollarla" kullanılabileceğini de ifade etti.