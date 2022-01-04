Vikipedi’nin kuruluşunda kullanılan bilgisayar rekor fiyata satıldı

Geçen yıl yirminci yaşını kutlayan çevrimiçi ansiklopedi Vikipedi, The Birth of Wikipedia adlı bir açık artırmayla tarihindeki iki önemli eşyayı satışa çıkardı: Kurucusu Jimmy Wales’in ansiklopediyi başlatmak için kullandığı 2000 model iMac ve ilk Vikipedi edisyon işleminin NFT’si yani dijital öğenin kopyası.







Christie’s müzayede evinde Aralık ayında yapılan satış iki eşya için de 100 dolarla açıldı. 15 Ocak 2001’de platformun kurulduğu gün yapılan edisyon 750 bin dolara, Wales’in hala çalışan bilgisayarı da 187.500 dolara alıcı buldu.





Bugün 300’den fazla dilde yayın yapan sitede 6.4 milyon ansiklopedi maddesi bulunuyor. Sitenin günlük ziyaretçi sayısı ise yaklaşık 250 milyon.





Vikipedi’nin kurucusu Wales 2019 yılında, Facebook ve Twitter’ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyerek “toksik olmayan” diye nitelendirdiği WT.Social ağını kurmuştu.





NFT NE DEMEK?

Dijital bir nesnenin benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimi NFT olarak adlandırılıyor.