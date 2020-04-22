Virüs Afrika'yı da vurdu

1 milyar 300 milyondan fazla insanın yaşadığı Afrika kıtasında corona virüsü salgını hız kesmeden yayılmaya devam ediyor.







Sözcü'de yer alan habere göre, DSÖ ve BM yetkililerinden, kıtadaki ülkelere peş peşe uyarılar gelirken son yapılan açıklama olası kabusu gözler önüne serdi.DSÖ, Sahra Altı Afrika ülkelerinden rapor edilen corona virüsü vakalarının sayısının yüzde 45 gibi büyük bir oranda artış gösterdiğini açıkladı.Açıklamada ayrıca, kıtadaki ölüm oranlarının da yüzde 38 artış gösterdiği belirtildi.





TEDAVİ KOŞULLARI ZORLU





Sahra Altı Afrika ülkelerindeki mali durumun sıkıntılı olması insanların sağlık sistemine ulaşmasını güçleştirirken, ülkelerin test yapabilme kapasitesi de oldukça düşük.Afrika’daki en kalabalık nüfusa sahip ülkelerden biri olan Nijerya’da şu ana kadar sadece 782 corona virüsü vakası rapor edilmiş durumda.





Son nüfus sayımına göre ülke nüfusu yaklaşık 195 milyon.Nüfusu 30 milyona yakın Kamerun ve Gana’da şu ana kadar sadece 1000’e yakın vaka rapor edilmiş durumda.Öte yandan ABD ve Avrupa’daki diğer ülkeler gibi günde yüz binlerce test yapan ve donanımlı hastanelere sahip ülkelerde bile virüs şu ana kadar 150 binden fazla can aldı.Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu kıtada önlemler alınmazsa 3.3 milyon insanın hayatını kaybedebileceğini açıklamıştı.