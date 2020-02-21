Samanyolu Haber /Sağlık / Virüs nedeniyle bir kent daha karantina altına alındı! /21 Şubat 2020 21:08

Virüs nedeniyle bir kent daha karantina altına alındı!

İtalya’nın Codogno kenti 6 kişide Corona virüsü tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.İtalya'da Milano'nun 60 kilometre güneydoğusunda bulunan 15 bin 800 nüfusa sahip Codogno kentinde 6 İtalya vatandaşında Corona virüsü tespit edilmesi üzerine kent karantinaya alındı.

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Virüsün ilk tespit edildiği kişinin yakın zamanda Çin’den İtalya’ya seyahat eden bir arkadaşıyla görüştüğü öğrenilirken, kişinin şu an karantinada tutulduğu ve durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Vakanın onaylanmasını ardından, hastanın hamile eşi de dahil olmak üzere çevresindeki insanlarda da virüs tespit edildi.

Bunun yanı sıra, kentte 250 kişiye Corona virüsü şüphesiyle test yapıldığı kaydedildi.Codogno kentinde vaka sayısının artmasıyla okul, kafe ve restoranların ‘en azından pazar gününe kadar’ kapalı kalacağı duyuruldu.

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