Viyana'da ölü sayısı dört... Saldırıyı yapan IŞİD!

Avusturya'da dün meydana gelen terör saldırıları sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.







Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer tarafından yapılan açıklamada, iki erkek ve bir kadın sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken, silah ve sahte intihar yeleği giyen saldırganlardan birinin de polis tarafından vurulduğu açıklandı.

Nehammer ayrıca, saldırının ardından başlatılan ve devam eden soruşturmada, saldırganların 'IŞİD sempatizanı' olduklarının tespit edildiğini açıkladı.





Saldırganların tam sayısının hala kesinleşmemiş olması nedeniyle, saldırıya ilişkin ayrıntılar belirlenmeye çalışılırken Viyana halkından 'Salı günü evlerinde kalmaları' istendi.





Biri polis memuru olmak üzere 15 kişinin yaralandığı saldırılar, şehir merkezinde bulunan sinagog çevresinde başlamıştı. Bu bölge aynı zamanda şehrin bar ve restoranların bulunduğu kalabalık bir alan.





Saldırganların eş zamanlı olarak düzenledikleri saldırıda şehrin 6 farklı noktası hedef alındı.





Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz da, saldırıyla ilgili olarak "Hala devam etmekte olan aşağılık bir terör saldırısının kurbanlarıyız" ifadelerini kullandı.





Saldırı sonucunda çok sayıda ülkeden kınama ve dayanışma mesajları geldi.





Merkel: İslamcı terör ortak düşmanımız





Almanya Başbakanı Angela Merkel de, saldırının ardından yaptığı açıklamada "İslamcı terör ortak düşmanımızdır" açıklamasında bulundu.