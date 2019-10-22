Volkswagen'den Türkiye açıklaması

Otomotiv devinin Üretim Müdürü Andreas Tostmann da gazetecilerle yaptığı görüşmede, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz.” ifadesini kullandı.







Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.





15 Ekim'de Volkswagen, Barış Pınarı Harekatı'na gelen uluslararası tepkiler nedeniyle Türkiye'de fabrika kurma planlarını ertelediğini duyurmuştu.