Samanyolu Haber /Ekonomi / Volkswagen'den Türkiye açıklaması /22 Ekim 2019 16:54

Volkswagen'den Türkiye açıklaması

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW) Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi.

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Otomotiv devinin Üretim Müdürü Andreas Tostmann da gazetecilerle yaptığı görüşmede, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz.” ifadesini kullandı.

Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.

15 Ekim'de Volkswagen, Barış Pınarı Harekatı'na gelen uluslararası tepkiler nedeniyle Türkiye'de fabrika kurma planlarını ertelediğini duyurmuştu.
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