Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsa'nın ortağından Atilla'nın atanmasına itiraz: Bize danışılmadı /22 Ekim 2019 15:29

Borsa'nın ortağından Atilla'nın atanmasına itiraz: Bize danışılmadı

Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanmasına Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesine sahip Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) itiraz etti.

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Borsa İstanbul'un yüzde 10'una sahip olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (ERBD), Hakan Atilla'nın Genel Müdür olarak atanmasına itiraz etti.

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten ABD’de tutuklu bulunduğu sürenin sonunda temmuz ayında tahliye edilen Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne seçilmesine BİST hissedarlarından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) itiraz ediyor.

Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, “EBRD Atilla’nın Genel Müdür olarak atanması kararını desteklemedi ve bu konudaki itirazını net olarak olarak ortaya koydu” derken, Atilla’nın CEO olarak göreve getirilmesi ile ilgili soruyu yanıtlayan EBRD İletişim Direktörü Jonathan Charles, “Bize danışılmadı ve biz desteklemiyoruz. Bu konuyu yetkililerle görüşeceğiz” dedi.

EBRD, Borsa İstanbul’da yüzde 10 pay ile Türkiye Varlık Fonu'ndan sonra ikinci en büyük hissedar konumunda.

HUKUKİ BİR ENGEL YOK

Konu hakkında bilgi sahibi aynı kaynak, EBRD’nin itirazına rağmen atamanın gerçekleştirildiğine işaret ederek, bunun önünde hukuki bir engel olmadığını kaydederek, “Yönetim Kurulu’ndaki EBRD üyesi bu atamaya katılmadı. Bu konuda bir anlaşmazlık söz konusu” dedi.

BİST Genel Müdürü Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmasının ardından asaleten bir genel müdür ataması yapılmamıştı.

ALBAYRAK DÜN TWITTER'DAN DUYURMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla’nın yeni BİST Genel Müdürü olarak göreve başladığını dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden duyurmuştu.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada da, "Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi. Atilla, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak” denildi. 
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