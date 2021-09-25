Samanyolu Haber /Dünya / Volvo vegan otomobile geçiyor /25 Eylül 2021 10:46

Volvo vegan otomobile geçiyor

İsveçli otomobil üreticisi Volvo araç yelpazesinin 2030 yılına kadar derisiz ve "vegan dostu" olacağını ve giderek daha fazla sürdürülebilir kaynaklı ürünler kullanılacağının açıkladı.

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Bu yönde talebi olan müşteri tabanına biyo-bazlı ve geri dönüştürülmüş malzemeler sunacağını söyleyen firmanın tasarım başkanı Robin Page, Reuters'e verdiği demeçte, "Yeni nesil müşterilerimiz var, satın aldıkları ürünlerle çok daha fazla ilgileniyorlar ve arkalarında etik bir hikaye olmasını istiyorlar. Malzemelerin nereden geldiğini bilmek anlamak istiyorlar.” dedi.

Hayvan refahı ve çevresel etkiler nedeniyle

Volvo, değişikliğin nedeninin, deri endüstrisindeki hayvan refahı sorunları ve sığır yetiştiriciliğinin çevresel etkileri olduğunu kaydediyor.

Volvo aynı zamanda 2030 yılına kadar tamamen elektrikli otomobil serisi sunma planı yapıyor. Bir noktadan sonra içten yanmalı motorlu araç üretimi tamamen duracak.

Volvo'nun şu anki tamamen elektrikli C40 Recharge modeli zaten vegan iç tasarıma sahip. Şirket ormancılık yan ürünlerinden, geri dönüştürülmüş mantarlardan ve plastik şişelerden yapılmış malzemelerin kullanımını arttırmayı hedefliyor.

Gelecek için doğru malzemeler

Page, "Keten ve mantar, deriyi seven ancak derinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olanlar için bu, özellikleri yakalamanın iyi ve modern bir yolu ve gelecek için de doğru malzeme" diyor.

Otomobil üreticisi ayrıca karbon ayak izini azaltmak için geri dönüştürülmüş polyester kullanmayı ve İsveç'te yetiştirilen ve toprağı yenileyen keten bitkilerinden elde edilen ketenleri kullanmayı hedefliyor. Volvo ayrıca kapı panelleri için keten lifleri kullanacak.

Volvo'nun küresel sürdürülebilirlik direktörü Stuart Templar, "Tüketiciler sadece son ürünün sürdürülebilirliğine değil, aynı zamanda kaynak kullanımı da dahil olmak üzere içine giren malzemeye de odaklanıyor" dedi.
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