'Vurgun üstüne vurgun' hastanesi sonunda açılıyor

Kentte, Bağlarbaşı mevkiinde yapımına 2012 yılında başlanan ve 51 milyon liraya mal olan 8 katlı, 200 yataklı ve bünyesinde 10 ameliyathane ile 30 yoğun bakım ünitesi yer alan yeni devlet hastanesinin inşaatı 2015´te tamamlandı. Yamaç araziden elde edilen alan üzerine inşa edilen hastane binasında ve zemininde çatlaklar oluştuğu gözlendi. Hastane, zemindeki kayma riski nedeniyle 6 yıldır hizmete açılamadı.



Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, hastane ile ilgili hiçbir sorunun kalmadığını söyledi. Necip Yemenici, yaptığı açıklamada, “Hastanedeki bütün eksiklikler tamamlandı, şu anda hiçbir olumsuzluk yok en kısa sürede hizmete açacağız” dedi.



39 MİLYON TL HARCANDI



Zemininin sorunlu olduğu, toprak kayması yaşandığı ve yol güzergâhının heyelan bölgesinde bulunduğu tespit edilen hastane için 2018 yılında yeni bir ihale yapılmıştı. Sekiz katlı, 200 yataklı ve bünyesinde 10 ameliyathane ile 30 yoğun bakım ünitesi bulunan devlet hastanesi için “Heyelan önleme çalışması” yürütülmesi kararlaştırılmıştı.



Gümüşhane Valiliği’nin internet sitesindeki açıklamada, “Yeni devlet hastanesi yolunun bulunduğu bölgedeki 19 bin 734 metre kare diyafram duvar yapılması, toprak işleri, beton kaplama ve drenaj hendeği işlerini kapsayan heyelan önleme işi 17 Eylül 2018 tarihinde 39 Milyon 668 Bin TL ye ihale edilmiştir” denilmişti.



Dönemin Gümüşhane Vali Okay Memiş ise yaptığı açıklamayla suç duyurusunda bulunacağını da vurgulayarak şunları söylemişti: “Şimdi biz burada hukuki ve teknik sorumluluk neyse ceza yargılaması açısından Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü burada ihmal varsa tespit edilsin ve ortaya çıksın. Müteahhittin ihmali varsa ortaya çıksın, TOKİ yetkililerinin ihmali varsa ortaya çıksın, müşavir firmanın kusuru varsa o ortaya çıksın.”